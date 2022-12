Feest op je bord: 80x creatief met kerstklassiekers

De gezelligheid van de eindejaarsfeesten zit ‘m eigenlijk in de jaarlijkse struggle met de gevulde kalkoen, een verloren broodje in de kaasfondue, de geur van gebraad. Daarom: 80 recepten van échte kerstklassiekers en enkele variaties op het thema.

Niets zegt meer kerst met familie dan het feestgerecht dat elk jaar weer op tafel staat. Gelukkig hoeft het niet altijd helemaal hetzelfde te zijn, op elk recept zijn er wel een paar variaties. Zet je fondue, kalkoen, gebraad of sint-jakobsvruchten op de feesttafel? Of toch maar kreeft, zalm, feestelijk gevogelte of zo’n typische terrine? Met deze kerstklassiekers is het feestgevoel, althans aan tafel, absoluut gegarandeerd.

Dé kerstklassiekers in 80 recepten

Fondue

Kalkoen

Kreeft

Sint-jakobsvruchten

Zalm

Kerstgebraad

Feestvogels

Terrine