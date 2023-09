Haal meer uit de peer: 50 recepten

Word je niet dolenthousiast van peren in je fruitmand? Niemand die je verplicht om ze uit het vuistje te verorberen. Met deze recepten, zoet en hartig, ben je binnen de kortste keren wél dikke fan van de peer.

Ook al worden ze in een adem genoemd met de populaire appel, peren zijn een ras apart. Het ene moment zijn ze nog keihard, het volgende zit je met een onaantrekkelijk want overrijp exemplaar. Gelukkig kunnen ze ook op talloze manieren bereid worden. Gestoofd, gepocheerd, gebakken of gegrild is de peer een heerlijke toevoeging aan tal van recepten.

Er zit meer in de peer

Het zachte vruchtvlees van de doyonné doet het bijvoorbeeld erg goed in de oven. Een knapperige conférencepeer is dan weer heerlijk geroosterd met honing of esdoornsiroop. Perfect voor een salade geitenkaas met rode biet en walnoten. Peren houden er ook van om gepocheerd te worden in siroop. Fantastisch als dessert met wat mascarpone of opgeklopte room. Gepocheerde peren zijn tevens ideaal voor het maken van sorbets, mousses, roomijs of crèmes zoals panna cotta. Ze passen dus net zo goed in zoete desserts als bij hartige ingrediënten als blauwe kazen, varkensvlees of kalkoen en knolgewassen zoals rode biet, pastinaak of knolselder. Er zit dus absoluut meer in de peer, zeker met deze recepten.

