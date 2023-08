Heimwee naar vakantie: 35 recepten als antidotum

Op de drempel van het nieuwe schooljaar alweer het gevoel dat je wel een pauze kunt gebruiken? Met deze 35 recepten hou je de vakantie nog even vast. Dat is minstens een opkikker voor elke septemberdag…

Heimwee naar die zonnige sugo di pomodoro fresco of de intense smaken van Thaise streetfood? Of gewoon naar de beste garnaalkroketten van de noordzeekust? Deze recepten nemen je mee terug op vakantie. Van Engeland tot Tokio, Mexico tot Marokko, Italië tot India, Brazilië tot Baskenland… Kruip dus snel in je keuken als remedie tegen de septemberblues.

Op vakantie in 35 recepten