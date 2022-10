One apple a day: 51 recepten met appel

Wat met dat goedgevulde krat appels uit de zelfpluktuin? Opeten, natuurlijk! Een knapperig vers exemplaar mag dan lekker zijn, dat zijn deze 51 recepten met appel óók. Van zoet tot hartig, de superklassiekers tot nieuwe vondsten… Keuzestress gegarandeerd!

Appels zijn in de herfst in overvloed en op hun best. En omdat het ‘one apple a day’-gezegde niet specifieert of deze rauw, gebakken of gestoofd moeten zijn: 51 recepten met appel die je huisdokter ver weg houden.

Altijd goed: de klassiekers

Variaties op het thema

Hapjes & bijgerechten

In een slaatje

Golden oldie: appeltaart

Zoete verleiding