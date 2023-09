Smaakvol paars: 50 recepten met aubergine

Het is een plant die je niet meteen met ons klimaat associeert. En toch kent ook België een aubergineseizoen. Hoog tijd voor wat inspirerende recepten die verder gaan dan een aubergine op de grill…

Er zijn wel honderden recepten met aubergine, en de laatste decennia is ze ook bij ons stevig ingeburgerd geraakt. We verwerken het ingrediënt vaak in zuiderse gerechten als moussaka, ratatouille of parmigiana di melanzane. Als baba ganoush komt het dikwijls op de aperoplank terecht. De auberginesteak is tevens een geweldige vleesvervanger. Maar ook de Aziatische keuken omarmt de veelzijdigheid van de eierplant.

Paarse parel?

Ze ligt dan wel gezellig samen met de courgette in het groenterek, ze zijn helemaal niet verwant aan elkaar. Net als tomaat, aardappel, paprika en chilipeper, is de aubergine familie van de nachtschade. Dankzij de Arabieren reisde de vruchtgroente van het verre oosten via Spanje naar de rest van Europa.

De aubergine ziet er trouwens niet altijd uit zoals wij ze kennen – dieppaars, langwerpig en 15 tot 20 centimeter lang. Er zijn ook gestreepte, groene, gele en witte exemplaren, met de grootte van een knikker of de omvang van een pompoen. De smaak blijft echter vergelijkbaar.

De aubergine, daar zit meer in… +50 recepten

Belgische aubergines zijn er, dankzij serres, haast het hele jaar door – van februari tot november. In eigen tuin oogst je ze in augustus en september. Of je ze nu wil bakken, grillen, gefrituren, vullen, prakken of gratineren… Met meer dan 50 recepten weet je wat te doen met die aubergine.

Aziatisch geïnspireerde recepten met aubergine

Met invloeden uit het Midden-Oosten

Melanzane: met een zuiderse twist

Met brood, op taartjes, in gebak

Aubergine met vlees of vis