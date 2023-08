Super zucchine: 35 recepten met courgette

Wie ze in de tuin heeft, weet: eens het seizoen van de courgette goed vertrokken is, is er geen houden meer aan. Gelukkig is de groente multi-inzetbaar. Pasta, taartjes, soepen en salades, in een hoofd- of bijrol: met deze recepten krijg je die truckload aan courgette makkelijk verwerkt.

Courgettes zijn een basisingrediënt van de mediterrane keuken. Maar ook bij ons zijn ze goed geïntegreerd. De zuiderse invloed is merkbaar in de vele pasta’s, risotto’s, frittata’s, lasagnes en uiteraard de populaire ratatouille. En toch neemt de courgette vele gedaanten aan in recepten. Als frisse compagnon voor vis, vlees en kaas. Of als alternatief voor pasta, gezond ingrediënt voor zoet gebak en zelfs als basis voor courgetterum. En maar goed ook. Het seizoen loopt van juli tot september, met maar liefst tien vruchten per plant. Daarom: 35 ideeën voor als de inspiratie wat zoek raakt.

35 recepten met courgette