Wok met aubergine en champignon: Sidney Lauwers deelt zijn favoriete recept voor de #VeggieChallenge

De VeggieChallenge is een campagne van ProVeg die mensen inspireert om in de maand maart dertig dagen minder vlees te eten. Enkele Belgische chefs delen ter inspiratie hun favoriete gerecht met seizoensgroenten. Vandaag: Sidney Lauwers, chef bij Savage in Brussel en bekend als veggiechef op het platform van Sofie Dumont.

Op het platform van Sofie Dumont vind je dagelijks inspiratie in de vorm van lekkere en makkelijke gerechten. Sofie Dumont deelt er niet enkel haar recepten, maar ook die van haar getalenteerde vrienden, waaronder veggiechef Sidney Lauwers.

Door groentenrecepten fun te maken, zet hij mee zijn schouders onder een duurzame toekomst. Probeer zijn oosters getinte wokrecept met aubergine en champignon en proef zelf hoe lekker en leuk vegetarisch kan zijn.

Recept: wok met aubergine en champignon

4 pers / Bereidingstijd: 20 min / Totale tijd: 20 min

Ingrediënten

300 g rijst

600 g water

2 Kefir lime blad

3 aubergines

Champignons

3 teentjes look

Gewone kookolie

2 uien

Sojasaus

Ketjap

Geroosterde sesamolie

Zwarte pepersaus

Bereidingswijze

Was de rijst en kook ze. Breng het water aan de kook, en verminder het. Zet er een deksel op en laat uitstomen voor 10 min. Laat 10 min extra rusten voor je ze afgiet.

Snij grote stukken aubergine, gooi ze op een bord en gaar ze ongeveer 5 min in de microgolf.

Terwijl ze garen, snij de champignons en de uien in grote stukken, en hak de look fijn.

Warm je wok op, doe uien en look sauteren in wat olie. Voeg de champignons en de gekookte aubergine toe. Kleur alle groenten mooi rond.

Deglaceer met sojasaus, ketjap en zwarte pepersaus. Sauteer ze een beetje om de saus goed te laten intrekken.

Neem een grote schaal, leg er de rijst op, bedek met groenten mengeling en val aan!