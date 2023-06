Aan de nieuwe patatjes: 20 recepten voor aardappelsalade

Misschien wel een van de meest onderschatte gerechten want: ideaal bij de barbecue, als (meeneem)lunch of op een koude schotel. Met de primeuraardappelen vers in het rek, zou het dan ook zonde zijn om niet een van deze recepten voor aardappelsalade uit te proberen.

Simpelweg wat aardappelen koken en enkele scheppen mayonaise erbij, toch? Dat is buiten deze recepten voor aardappelsalade gerekend. Warm, koud, lauw, de eenvoud zelf of een gastronomische topprestatie: hoewel de knol steeds de hoofdrol speelt, mag er altijd wel wat meer bij dan alleen een sausje.

Klassiekers en aparte recepten voor aardappelsalade

Met groenten, kruiden en/of kaas maak je makkelijk een lekkere mix. Maar de aardappel past natuurlijk ook uitstekend bij vlees of vis. De samenstelling van de salade niçoise en liégeois werd zelfs zo gesmaakt dat ze uitgroeiden tot klassiekers. Nog een tip: de aardappelsalades die hier gecombineerd werden met vlees of vis zijn op zichzelf ook erg smakelijk en meestal geschikt voor vegetariërs. Check gewoon even de ingrediënten.

Vegetarische salades

Combinatie met vis

Combinatie met vlees