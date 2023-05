Mabo-aubergine uit de magnetron

Makkelijk, snel en ontzettend smaakvol, zo kan je dit gerecht uit het kookboek JapanEasy: Bowls & Bento het best omschrijven. Dit vegetarische recept, geïnspireerd op een klassieker uit de Szechuanregio, kan je daarom perfect op een weekavond klaarmaken.

Tim Anderson is een Amerikaans chef die in Londen woont, in 2011 Masterchef won en voornamelijk Japans kookt. Hij studeerde Japanse culinaire geschiedenis, woonde een aantal jaar in Japan en runt nu Nanban, een Japans restaurant. Met JapanEasy: Bowls & Bento is hij aan zijn zevende kookboek toe. Over dit gerecht zegt hij in zijn boek het volgende:

“Mābō nasu is een populaire Japanse variatie op de klassieke mapo tofu uit Szechuan. Ik vind het heerlijk, want aubergine heeft net zo’n sponsachtige textuur als zijdetofu, maar neemt de saus beter op. Het enige probleem is dat je aubergine vaak in erg veel olie moet bakken, en dat is niet ideaal voor een bento. Maar dan is daar onze oude vriend, de magnetron. Omdat groenten in de magnetron stomen in hun eigen vocht, worden aubergines in de magnetron zacht en romig, maar zuigen ze zich niet vol met water of olie. En natuurlijk is deze bereidingswijze ontzettend handig: je kunt de gestoomde aubergine zelfs bewaren in de schaal waarin je hem hebt bereid.”

voor 4 personen, of genoeg voor 8 bento’s 1 aubergine, in de lengte in vieren

1 cm verse gember, geschild en in dunne reepjes

2 tenen knoflook, grofgehakt

1 el ruwe rietsuiker

2 el doubanjiang of gochujang

2 el water

2 tl maizena

1 el sake

1 el rode miso

1 tl ketchup

1 tl azijn 1/2 tl ve-tsin

1/2 tl sanshō-peper of fijngemalen szechuanpeper (optioneel)

100 g varkens- of rundergehakt (of een vegan alternatief)

1/2 groene paprika, grofgehakt

5 cm prei, in de lengte doormidden en overdwars in reepjes van 5 mm

1 el olie

1 tl sesamolie of chiliolie

sojasaus, naar smaak

chilivlokken, om te garneren

Wikkel de stukken aubergine apart in plasticfolie en doe ze 2 tot 3 minuten in de magnetron op 700 W tot ze zacht maar nog niet helemaal gaar zijn. Laat ze afkoelen terwijl je de saus maakt.

Roer de gember, knoflook, suiker, doubanjiang, het water, de maizena, sake, miso, ketchup, azijn, ve-tsin en sanshō-peper door elkaar tot je geen klontjes miso meer ziet.

Als de aubergines voldoende zijn afgekoeld, verwijder je de folie en snijd je de aubergines in stukken van 2 cm.

Doe het gehakt in een magnetronbestendige schaal, bedek de schaal losjes met een deksel of magnetronfolie en zet de magnetron 2 minuten op 700 W; breek het gehakt met een vork in stukjes. Voeg de aubergine, paprika, prei, olie en sesamolie toe en roer goed.

Dek de schaal weer af en zet hem nog eens 4 minuten in de magnetron. Controleer of de aubergine gaar is door er met een eetstokje in te prikken of hem met een lepel te snijden – hij moet helemaal zacht zijn.

Proef en breng eventueel op smaak met sojasaus. Schep op een bord, garneer met de chilivlokken en serveer warm of op kamertemperatuur.

Je kunt dit gerecht 5 dagen in de koelkast bewaren.