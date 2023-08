Op zoek naar de zomer: 60 gerechten met tomaat

Ken je tomaat

Binnen elke categorie zijn er subsoorten. De volgende varianten vind je bij ons vaak in de versafdeling of het groentekraam…

Baron: de Belgische veelzijdige vleestomaat met sappig maar stevige vruchtvlees. Goed voor tomaat-garnaal maar ook om te bakken of te grillen, of rauw tussen een broodje.

Romared is de vaste en vlezige pruimtomaat met intense smaak, geschikt voor passata of tomatensaus.

Prunella is vergelijkbaar met romared maar een trostomaat. Het rijpen aan de steel levert een nog intensere smaak op.

San Marzano ken je als dé Italiaanse tomaat: langwerpig, vlezig én sappig tegelijk. Prima voor gerechten met tomaat in de hoofdrol zoals saus, soep of pizza.

Coeur de boeuf rijpt van binnen naar buiten, vandaar de soms nog groene schil. De dikke, geribbelde tomaat met onregelmatige vorm is heerlijk in een salade of caprese.

De kumato rijpt op dezelfde wijze en heeft een groene of bruine schijn. De sappige en zoete, knapperige tomaat salades een speciale touch.

Noir de crimée is een rood- tot zwartpaarse zoete vleestomaat. Dit oude en bijna vergeten ras eet je best recht van de struik. Lekker als gevulde tomaat of in een salade.

Tijgertomaat, de naam verraadt het al: dit is de opvallend gestreepte soort. Ze is ietwat zoet en vlezig. Een goede tomaat om zo te eten of in een salade.

Monterosa is de Spaanse rozige variant die kruidig smaakt. Hij leent zich goed voor een tomatencarpaccio. Het is trouwens niet de enige roze tomaat die in opmars is.

Lily is een zaadarme kerstomaat, en daardoor ideaal voor salades of als snoeptomaat.

Lemoncherry: ook deze Belgische gele minitrostomaat met lichte limoensmaak is de perfecte gezonde snack.

Peertomaten zijn geel of rood. De kleine peervormige soort is oorspronkelijk een wilde tomaat. Nu koop je de frisse zoetzure snacktomaat gewoon in de supermarkt.