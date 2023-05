Recept voor luie fijnproevers: auberginerijstkom

Knack Weekend-journaliste Nathalie Le Blanc bundelt in Tafel voor één haar favoriete koken-voor-één-recepten. Voor deze auberginerijstkom haalde ze inspiratie op Instagram.

“Toen ik dit recept op de Instagramaccount van Wayne Shen, ook bekend als foodiechina888, zag passeren, heb ik het meteen diezelfde avond gemaakt. Het zag er zowel smakelijk als makkelijk uit, en het is ondertussen een van de gerechten die me toch in de keuken krijgen, ook als ik echt geen zin heb om te koken. Als ik geen Aziatische aubergines vind, vervang ik ze door gewone aubergines. Ik ga wel altijd op zoek naar kleine, stevige exemplaren, want ik heb de indruk dat die minder zaadjes bevatten. Je kunt ook kiezen voor courgettes en champignons, en als ik wat gebraden kip overheb, gaat die er ook in. Ik eet het graag met rijst die ik in water met miso heb gekookt.”

Voor 1 persoon

1 kleine aubergine

1 el oestersaus

3 el sojasaus

1 el honing

2 el water

1 el geroosterde sesamzaadjes

2 lente-uitjes

75 g rijst

1 tl miso

Zonnebloemolie

1. Zet een pot water op het vuur voor de rijst en los daarin de miso op. Laat in een tweede pot ook wat water koken om de aubergine boven te stomen. Snijd de twee uiteinden van de aubergine en schil de groente. Snijd de hele vrucht doormidden, zodat je hem makkelijk op een bordje kunt leggen. Stoom de aubergine 10 minuten.

2. Als de aubergine gestoomd is, snijd je hem in dikke plakken. Bak die in wat zonnebloemolie tot ze een lekker bruin korstje krijgen.

3. Kook intussen de rijst volgens de instructies op de verpakking.

4. Meng de oestersaus, de sojasaus, de honing en het water. Doe er ook de sesamzaadjes bij.

5. Giet de saus bij de aubergine in de pan, en laat inkoken tot hij wat stroperig wordt.

6. Snijd het groen van de lente-uitjes en snipper het fijn. Serveer de aubergine over de rijst en bestrooi het geheel met de versnipperde lente-uitjes.

Nog aubergine over? Maak dan een van deze recepten.

Frittata met lente-ui

Een heerlijk recept, geinspireerd door Solo van Anita Lo. Gril de aubergine zoals in het vorige gerecht en snijd het vruchtvlees in kleine blokjes. Bak 75 g gehakt of americain natuur in wat zonnebloemolie. Kruid met peper en zout, voeg een geperst teentje look toe en daarna ook de aubergineblokjes. Kluts intussen 2 eieren met 1 eetlepel oestersaus en snijd een lente-ui in dunne ringetjes. Verlaag het vuur en giet het eiermengsel erbij. Bak op een laag vuur tot de onderkant klaar is en laat het ei verder stollen in de oven tot je een frittata hebt.

Grieks getint

Snijd de aubergine in dikke plakken. Meng 1 geperst teentje look, citroenzeste, fijngesnipperde munt en peterselie en een likje mosterd met voldoende olie om een dressing te maken. Kruid de aubergine met peper en zout en gril ze in een hete pan of in een de oven op 180° tot het vruchtvlees heerlijk zacht is. Snijd intussen wat feta in blokjes. Strooi de feta over de gegrilde aubergine en overgiet met de dressing. Heerlijk bij lamsvlees.

Met curry-yoghurt

Meng 1 geperst teentje look, 1 fijngesnipperde sjalot, wat paprikapoeder en zout met olijfolie. Snijd de aubergine in plakken en bestrijk met het mengsel. Gril de plakken langs weerszijden tot alles lekker zacht is. Meng 100 g Griekse yoghurt met een snuifje currypoeder, wat geperste look, een snuifje zout en 1 theelepel mangochutney. Is de dressing niet lopend genoeg naar je zin? Meng er dan 2 eetlepels melk door. Giet de dressing over de gegrilde aubergine en werk af met gefrituurde uitjes en fijngesnipperde koriander. (Gestolen van Nadiya Hussain)