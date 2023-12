Koken voor een grote groep: zo red je het

Iets te gul geweest met uitnodigingen voor je feestje of gebombardeerd tot foerier voor het weekendje weg met de vrienden? Geen nood: met deze tips en recepten wordt koken voor een grote groep een iets minder grote uitdaging.

Koken voor een grote groep is op zich niet onoverkomelijk. Het mag natuurlijk feestelijk zijn maar niemand verwacht bordjes die zo in de Michelingids kunnen. Met enkele tips en recepten hou je het hoofd koel.

Tips voor wie gaat koken voor een grote groep

Ontspring de dans met een winterbarbecue, dé formule bij uitstek als het om koken voor een grote groep gaat. Eigenlijk speel je een beetje vals, maar met aangepaste kleding, een vuurkorf en wat dekentjes wordt het best gezellig.

Ga je toch uitgebreid(er) koken, zet dan je plan op papier. Wat ga je maken, wat moet er gebeuren en in welke volgorde? Kijk wat je al op voorhand kan snijden of voorbereiden.

Maak gerechten die je goed onder de knie hebt en kies voor kwaliteit. Met de beste ingrediënten lukt dat succesrecept zeker en vast.

Een basisregel, van hapje tot en met dessert: vermijd individuele porties. Niemand wil honderd toastjes garneren, twintig vissen pocheren of evenveel potjes créme brûlée karamelliseren.

Ga op zoek naar een gerecht dat feestelijk genoeg is, maar waaraan je op het moment zelf bijna geen werk meer hebt: van soepen en ovenschotels tot kerststronken en ijs.

De hapjes

Foodsharing is ideaal als je moet koken voor een grote groep. Geen kleine hapjes maar dingen die je in batch maakt: hummus, dips, een paté of gebakken kaasje… Ook risotto of soep in een glaasje is een goed idee: uit een pan komen heel veel miniporties en je maakt het makkelijk vooraf. Hou je ook in wat hoeveelheden betreft. Als er nog een volledig feestmenu volgt, heb je genoeg aan 3 tot 5 hapjes per persoon. Wil je wat de drank betreft een niveau hoger schakelen dan een fles bubbels? Kan prima met een simpele champagnecocktail of een nostalgische punch die je vooraf mengt.

Voorgerecht

Geen soep bij de hapjes? Serveer ze dan als voorgerecht. Nog een toefje, plukje of krokantje als garnering en ze oogt superchic. Een liter voor vier personen is ruimschoots voldoende. Ook terrines of hartig gebak schelen je een hoop werk op het moment zelf. Een niet te ingewikkelde wintersalade is eveneens een goed alternatief.

Hoofd- en bijgerechten

Fondue en gourmet zijn echte feestklassiekers en de oplossing voor een uitgebreider gezelschap. Kalkoen is dan weer het ultieme gebraad als je gaat koken voor een grote groep. Een exemplaar van vijf kilo is goed voor acht personen. Of meer, als je voldoende bijgerechten voorziet. Hier geldt opnieuw dat foodsharing alles makkelijker maakt: grote schalen warme groenten (én kroketten) en iedereen schept zelf op. Ook de vegetariër of veganist die mee aan tafel schuift maak je daar gelukkig mee. Andere goede opties voor het hoofdgerecht zijn ovenschotels en stoofpotjes. Die lenen zich voor flinke porties, kun je vooraf klaarmaken en vervolgens bakken of laten sudderen terwijl de chef van dienst mee aperitieft.

Hoofdgerechten

Bijgerechten

Dessert

Denk ook in veelvouden voor het dessert. Een taart, cake of bûche hoef je enkel aan te snijden en je bedient er minstens 8 eters mee. IJs of tiramisu is al even dankbaar, als je er voldoende ruimte voor vindt in de diepvries of koelkast. Nog wat zelfgekochte ambachtelijke koekjes bij de koffie en je hebt het feestdiner weer overleefd.