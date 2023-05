Dol op de dip: 28 recepten voor en met hummus

Haal de kikkererwten boven want op 13 mei is het International Hummus Day. Geen beter gezelschap voor eindeloze apero’s, barbecues en gezellige zomeravonden dan de dip der dips. Met deze recepten voor hummus (en gerechten om ‘m in te verwerken) maak je vrienden!

Dol op dippen? Dan is dit iets voor jou: maar liefst 10 recepten voor hummus en 18 recepten waarvoor je de kikkererwtenspread kunt gebruiken. Hummus past immers bij meer dan alleen flatbread of soepstengels. Voor de liefhebbers van aubergines gingen we ineens ook aan de slag met baba ganoush. Of: varieer met tuinbonen, pompoen, zoete aardappel en zelfs zeewier…

Waarom zelf hummus maken als je zo’n potje snel en goedkoop uit het rek plukt bij om het even welke supermarkt? Een blik op het etiket zegt alles. Laat de koeltoog dus links liggen, been richting conserven en draai met wat kikkererwten en kruiden zelf een lekkere en gezonde hummus in elkaar. Ga voor de klassieke kikkererwtendip uit het Midden-Oosten of één van de volgende varianten.

10 recepten voor hummus

Dit maak je ermee