Stoverij, stew, stifado: reis rond de wereld in 42 stoofpotjes

De beste ingrediënten in één pot en dan… wachten. Misschien denk je bij stoverij meteen aan stoofvlees, waterzooi of coq au vin. Er bestaan echter ook minder klassieke of meer exotische varianten zoals dakjjim of tajine. Stoofpotjes voor iedereen!

Stoofpotjes zijn geen snel-snel maaltijden maar eens de voorbereiding achter de rug heb je er eigenlijk weinig omkijken naar. En omdat je niet de hele tijd boven de pannen hoeft te hangen, zijn ze ideaal wanneer je gasten te entertainen hebt of als je nog wat anders wil doen voor je aan tafel schuift.

Stoofpotjes van Madrid tot Mexico

Ons koninkrijk voor een goeie Vlaamse stoverij of hutsepot maar je mag ons ook steeds wakker maken voor een sizzling hot chili en pruttelende Provençaalse daube. Tussen deze 42 opties vind je iets voor elke smaak en goesting.