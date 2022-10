Winterse soepjes: 35 recepten om je aan op te warmen

Soep is vullend, gezellig of troostend maar vooral: lekker warm. Van heldere bouillon tot stevige maaltijdsoep… Win het gevecht met je energierekening met de hulp van deze gevarieerde mix aan winterse soepjes.

Een kom dampende soep is thuiskomen na een lange herfstwandeling, een opkikker bij die snotneus en gewoon gezellig om samen rond aan tafel te schuiven. Je kan er de restjes (bloemkool, pompoen, witloof…) uit de groentela in verwerken of op zoek gaan naar de beste seizoensingrediënten. Zin in een klassieker zoals preisoep of tomatensoep met balletjes? Of liever de Aziatische toer op met wontons of tom kha? Tussen deze 35 winterse soepjes vind je vast je nieuwe favoriet.

35 winterse soepjes om je aan op te warmen