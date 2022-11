Romige spruiten met gnocchi, gepofte knoflook en fenegriek

Pure comfortfood! De gepofte knoflook geeft de romige pecorinosaus een heel diepe, volle, pittige smaak. De combinatie van de spruiten met de pittige saus maakt van deze ovenschotel een karaktervol gerecht. Fenegriek zorgt voor de nootachtige toets.

Ingrediënten

1 bol knoflook

600 g spruiten

250 ml room

2 kl fenegriekzaad

2 takjes tijm

80 g pecorino

300 g gnocchi

olijfolie

peper en zout

Bereiding

Verwarm de oven voor op 185 °C.

Halveer de bol knoflook.

Leg de spruiten en de halve bollen knoflook op een bakplaat. Besprenkel met olijfolie en kruid met peper en zout. Zet in de oven gedurende 25-30 minuten of tot de spruiten beetgaar zijn.

Doe de room, de fenegriek en de tijm in een steelpan en laat enkele minuten koken. Zet de pan van het vuur en laat alles even rusten. Zeef de saus.

Rasp de pecorino.

Haal de bakplaat uit de oven. Duw 1 halve geroosterde bol knoflook uit. (*Bewaar de andere halve bol knoflook.)

Meng de knoflook en de pecorino met de roomsaus.

Kruid bij met peper en zout.

Kook de gnocchi beetgaar. Giet af en laat uitlekken.

Verhoog de temperatuur van de oven tot 195 °C.

Doe de spruiten en de gnocchi in een ovenschaal, overgiet met de roomsaus en zet gedurende 20-25 minuten in de oven.

Serveer.

* Bewaar de tweede halve bol knoflook in een afgesloten potje in de koelkast. Handig voor de bereiding van knoflookmayonaise, pesto …. Door knoflook te garen in de oven krijg je een diepere smaak en verteer je de knoflook beter.

Recept uit ‘WNTRLUST’

Wout Hendrickx (foodfotograaf), Debby De Mangelaere (styliste) en Elise Van de Poele (bedenker van recepten)