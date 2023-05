Fit for a king: 21 recepten voor quiche

Dit weekend wordt King Charles III gekroond, en dat wordt overal op het eiland gevierd met een speciale Coronation Quiche. Omdat variatie belangrijk is, verzamelden we nog 21 andere recepten voor quiche. En het feest kan beginnen!

Bij feest hoort natuurlijk taart, maar vreemd genoeg kozen Camilla en Charles voor een oer-Frans recept om de nieuwe Britse koning te huldigen. De quiche der quiches komt uiteraard uit Lotharingen – vandaar de quiche Lorraine (met buikspek). Maar er zijn natuurlijk nog veel meer recepten voor quiche.

Controverse

De basis is een blader- of kruimeldeegbodem. Daarin komt een luchtig mengsel, vaak op basis van eieren en room. Zo heeft de koninklijke quiche een vulling van spinazie, tuinbonen en verse dragon. De Coronation Quiche is trouwens niet zonder controverse, en niet alleen omwille van het Franse tintje. Zo zit er reuzel in het deeg, wat het recept ongeschikt maakt voor moslims. Daarnaast heeft het Verenigd Koninkrijk al enige tijd te kampen met een fors tekort aan eieren – een van de basisbestanddelen. Bovendien zijn tuinbonen geen evident ingrediënt voor wie het niet al te breed heeft, en al zeker niet in tijden van economische crisis.

© Getty

Gelukkig is er geen gerecht zo veelzijdig als deze hartige taart. Eerst en vooral kun je ‘m vullen met andere groente, zoals broccoli, witloof, prei of tomaat. Er kan lustig gevarieerd worden met vlees, kaas en vis. Je eet het gerecht koud of warm, als ontbijt, lunch of diner, al dan niet met een bijgerecht of slaatje… Kies jouw nieuwe favoriet uit deze recepten voor quiche.

Onze beste recepten voor quiche