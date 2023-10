Try vegan in november: 30 dagen, 30 recepten

Op 1 november – niet toevallig World Vegan Day – start Try Vegan. Denk: veggie challenge, maar dan helemaal plantaardig. Dankzij deze 30 vegan recepten, eentje voor elke dag, haal je culinair creatief de eindmeet.

Try Vegan is een campagne van de Belgische veganismevereniging BE Vegan. Het doel is vanzelfsprekend mensen aanmoedigen om (wat vaker) veganistisch te koken, of toch te eten. Dat is, naast diervriendelijk en gezond, ook goed voor het klimaat. Maar de echte reden dat wij graag met vegan recepten aan de slag gaan? Puur voor het avontuur.

Alle dierlijke producten laten vallen is één, daarna komt het spannende deel. Andere smaken, nieuwe ingrediënten en technieken… Koken wordt er een pak interessanter door, en je weekmenu zoveel gevarieerder. Wij verzamelden genoeg recepten om het een hele maand lang uit te proberen.

30 vegan recepten