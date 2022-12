De perfecte partystarter: 60 ideeën voor hapjes

Nog op zoek naar een kleine appetiser, ideeën voor een tapasavond of brunch, of juist naar een licht voorgerecht? Tussen deze 60 recepten voor hapjes vind je vast je gading. Geen volwaardig feestje of uitgebreid diner zónder, toch?

Het feest kan pas beginnen wanneer er schotels en kommen op de salontafel worden gedropt. Niets mis met chips, dips en borrelnootjes, maar soms mag het wat meer zijn dan een bloemkoolroosje in cocktailsaus… Vegan, veggie of vlees, kaas, kreeft of kip, fancy, vettig of gezond: met deze hapjes maak je elke gast blij.

Vegan

Veggie hapjes met kaas

Vis & zeevruchten

Vlees & gevogelte