Vlotjes door de Week Zonder Vlees: 30 vegetarische recepten

Maandag 23 oktober start de Week Zonder Vlees, een project gesteund door Europa in het kader van de Green Deal. Om er ook een lekkere week van te maken, lijstten wij onze beste recepten zonder vlees op.

België is het eerste land dat z’n schouders onder het project zet, althans onder de Europese mantel. De campagne vloeit immers voort uit de Nederlandse Stichting Nationale Week Zonder Vlees, een initiatief van veggie foodblogger Isabel Boerdam. Nu vijf jaar later mag ze het uitrollen in zowel Nederland als de rest van Europa. In 2024 en 2025 volgen Denemarken, Duitsland, Spanje en Oostenrijk. De week wordt mee gepromoot door winkels, merken, chefs en influencers. Wie wil deelnemen, kan online inschrijven. Op het platform van de Week Zonder Vlees vind je ook tips en recepten voor een vegetarische – want groenere – levensstijl.

Diervriendelijk, plantaardig

Het klimaat is een opperbeste reden om minder dierlijke producten te eten. Met deze recepten zonder vlees erbij, kom je perfect voorbereid aan de start. Wie weet trek je het zelfs langer dan een week… Voor wie liever vegan kookt: de meeste zuivelproducten in deze gerechten vervang je makkelijk door een plantaardig alternatief.

30 recepten voor een Week Zonder Vlees