Ferme feestvogel: 30 recepten met kalkoen (en de restjes)

Nee, we zijn niet in de fuik van Thanksgiving beland. Ook onze eindejaarsfeesten zijn namelijk niet meer zo veraf. Tijd dus om je recepten voor kalkoen nog eens boven te halen. Wij zochten er alvast 30 uit, inclusief oplossingen voor die onoverkomelijke restjes.

In de VS vieren ze vandaag dan wel de vierde donderdag van november, over vier weken is het onze beurt om aan de feestdis te schuiven. Misschien is dit het moment om al eens nadenken over wat jij gaat doen met die kloeke kerstvogel. Schuif je hem gevuld in de oven, hou je het bij filet of een boutje, of zoek je dit jaar inspiratie buiten de traditionele keuken? Kies uit twintig recepten voor kalkoen en verwerk de restjes in nog een tiental andere gerechten.

Recepten voor een kloeke kalkoen

Dit doe je met de restjes