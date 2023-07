Koken met komkommer: 65 recepten

De zomer is een maand ver en dus zitten we volop in de komkommertijd. Ook letterlijk: tussen juli en september kun je komkommers plukken van eigen kweek. Zin om er meer mee te doen? Deze recepten met komkommer geven dat schijfje in de gin-tonic het nakijken.

Het lijkt misschien een wat banale groente, toch is komkommer een van de meest veelzijdige groenten. Chefs gaan er graag creatief mee aan de slag, en dat hij zich naar veel gerechten plooit, bewijzen ook deze 65 recepten met komkommer. Hij vormt een prachtig duo met vis, leent zich uitstekend voor allerlei soepjes maar ook voor vegetarische of originelere combinaties.

Indiaas tintje

De komkommerteelt ontstond waarschijnlijk in India. In het Himalayagebergte groeien ze zelfs nog altijd in het wild. Nu worden ze overal gekweekt, bij ons heel vaak in kassen. De komkommer is daarnaast geëvolueerd van een kromme, bittere vrucht met veel zaden naar het rechte, neutralere exemplaar dat we nu kennen. Komkommer is familie van honderden andere komkommerachtigen (Cucurbitaceae) zoals de augurk, courgette, meloen en pompoen. Goed om weten: eens geplukt, kan er een nieuwe vrucht groeien aan de plant.

Kies uit 65 recepten met komkommer

In de soep

Veggie recepten met komkommer

Creatieve komkommer

Komkommer & vis