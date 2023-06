Recht uit Italië: recept voor gegrilde garnalen met krokante komkommer-pomelosalade

Omdat er meer is dan pasta en pizzapunten, brengen we de zon naar je bord met dit lekker en licht recept, rechtstreeks uit Italië. Buon appetito!

Voor 4 tot 6 personen



Voorbereiding: 30 minuten

Marineren: 2 uur

Bereiding: 15 minuten 125 ml sinaasappelsap

2 el limoensap

2 el fijne kristalsuiker

2 teentjes knoflook, geperst

2 lange rode chilipepers, zonder zaadjes en fijngehakt

24 rauwe medium tijgergarnalen of scampi’s

2 medium pomelo’s

2 kleine komkommers, in lange, dunne linten

2 sjalotten, in dunne schijfjes

1 el honing

20 g kleine blaadjes bladpeterselie

20 g kleine muntblaadjes

100 g knabbelspek (crispy pork crackling), grof geplet

2 el pijnboompitten, geroosterd

gegrilde halve citroenen

1. Klop het sinaasappelsap, het limoensap, de suiker, de knoflook en de helft van de fijngehakte chilipeper samen op in een kom van glas of aardewerk. Leg er de garnalen in en schep ze om. Dek af en zet 2 uur in de koelkast.

2. Laat intussen 24 lange bamboespiesjes weken in koud water.

3. Schil de pomelo’s à vif en snijd tot partjes tussen de vliezen boven een mengkom. Leg de partjes bij het uitgelekte sap.

4. Leg de komkommer, de sjalot en de rest van de chilipepers mee in de kom en schep voorzichtig om. Dek de kom af en zet tot gebruik in de koelkast.

5. Prik de garnalen in de lengte op de geweekte spiesjes. Zet de marinade opzij.

6. Verhit de grillplaat (of een grillpan of de barbecue) tot ze heet is. Gril de garnalen 6 minuten en draai ze af en toe om.

7. Giet intussen de marinade in een pannetje en voeg de honing toe. Breng op een matig vuur aan de kook, zet het vuur laag en laat 3 minuten sudderen, de saus moet iets indikken.

8. Schik de gegrilde garnalen op een serveerschaal en bestrooi met de peterselie, de munt en de helft van het knabbelspek. Besprenkel met de honingsaus. Schep ook de pomelosalade op de schaal en strooi daarover de pijnboompitten en de rest van het knabbelspek. Serveer met de gegrilde halve limoenen.

TIP

Grapefruit is een goede vervanger voor de pomelo’s.