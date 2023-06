De perfecte alcoholvrije picknickpunch: Walk Of Life

Deze bowl is lekker zoet door het perziksap. Om er een cocktail van te maken leng je hem aan met 4 cl wodka per glas. Onze favoriet voor dit recept is Ciroc, een fruitige Franse wodka gemaakt van druiven.

Voor 10 glazen

125 ml rietsuikersiroop (te koop in de supermarkt)

250 ml vers limoensap + 1 extra limoen in partjes om te garneren

1/2 komkommer in dikke plakken

Handvol blaadjes munt + extra om te garneren

1,75 l perziksap

IJsblokjes

Doe de komkommer samen met de munt en het limoensap in een bowl. Kneus de komkommer met een houten lepel om de smaken vrij te maken. Voeg het perziksap en de ijsblokjes toe. Garneer de bowl met partjes limoen en muntblaadjes. (Op de foto zijn ook leeuwenbekjes te zien, eetbare bloemetjes die je bv. bij hanos.be vindt.)

Tips en tricks voor een geslaagde punchbowl

Wil je zelf een punchbowl creƫren met ingrediƫnten die je voorhanden hebt? Houd dan deze tips in het achterhoofd.

Gebruik versgeperste fruitsappen.

Zet de bowl in de schaduw zodat hij niet te snel opwarmt.

Gebruik grote ijsblokken, die smelten trager.

Gebruik veel ijs zodat de bowl koud blijft en niet waterig wordt.

Meng goed: roer niet enkel rondjes, maar beweeg je pollepel ook van beneden naar boven.

Maak je cocktails van de punchbowls en wil je het feest rustig beginnen? Voeg dan shots van 2 cl toe, zodat je minder straffe cocktails krijgt.