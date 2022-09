Mexicaanse aguachile

Voor 2 tot 4 personen

200 g rauwe vis (dorade, zeebaars, harder…)

2 limoenen, 4 el water,

2 groene chilipepers (ongeveer 75 g)

1 handvol koriander + wat blaadjes voor de garnering,

1 tl suiker, 2 el olijfolie,

¼ rode ui, ¼ komkommer,

zout, fleur de sel

Snijd de vis in vrij dunne plakjes (denk: sashimi). Leg de plakjes in een diep bord. Schenk het sap van 1 van de limoenen erover en 2 eetlepels van het water.

Snijd de chilipepers overlangs door. Lepel de zaadjes eruit en doe het vruchtvlees in een blender of keukenmachine. Voeg het sap van de overgebleven limoen, de overgebleven 2 eetlepels water, de koriander, suiker, olijfolie en een snufje zout toe. Pureer het mengsel tot een gladde saus. Schenk de saus over de vis en zet het bord 15 minuten in de koelkast.

Snijd de rode ui en de komkommer in dunne plakken.

Verdeel vlak voor het serveren de korianderblaadjes, rode ui, komkommer en wat fleur de sel over de aguachile. Zet eventueel een mandje met tortillachips op tafel.