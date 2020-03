Humor is de beste saus, wil het cliché, en we hebben tenslotte iets nodig voor op onze gehamsterde pasta. Lachen is ons favoriete coping mechanisme. Het maakt moeilijke quarantainedagen lichter, tempert angstaanvallen en doorbreekt de verveling. Weten dat je met welgemikte meme je ongeruste medemens kunt doen lachen kan je dag goedmaken. Vraag is, waar lachen we vooral mee?