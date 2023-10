Op wandel met Elza Wandler: 16 adressen in Amsterdam-West om nu op te slaan

Nadat Elza Wandler jarenlang in Amsterdam-Oost had gehuurd, verhuisde de Nederlandse handtassenontwerpster twee jaar geleden naar Amsterdam-West, vlak bij De 9 Straatjes en de Jordaan, waar het over de leuke zaken struikelen is. “West is het gezelligste deel van Amsterdam met de grootste culinaire verscheidenheid. En mij vind je altijd waar het lekker eten is.” We lieten ons door haar op sleeptouw nemen.

Elza Wandler en ik spreken af bij hedendaagse kunstgalerie Stigter Van Doesburg in De 9 Straatjes in Amsterdam. Muurschilderingen van honden vormen er de laatste restjes van PAWS, Wandlers pop-up en samenwerking met kunstenaar David Surman die net achter de rug is. Sinds de Nederlandse het “bubbly en kleurrijke werk” van de Londenaar ontdekte, zijn de twee in contact. Beiden zijn hondenliefhebbers en Surman beschilderde de muren en canvassen in een kleurenpalet afgestemd op Wandlers handtassen. Om haar collega’s tijdens de afbraak van de expo niet te storen, verkassen we naar Hotel Pullitzer om de hoek. In de groene binnentuin ontvlucht je de stadsdrukte. Alleen jammer van het sinaasappelsap. Als we vragen of het niet vreemd is dat zo’n basisdrankje op de kaart ontbreekt, schudt de ober het hoofd: “Als ik voor iedereen sinaasappels moet persen, kom ik niet aan mijn werk toe.” Dan maar cappuccino, maar wanneer een andere ober later vraagt of alles naar wens is, waagt Elza – pretoogjes nu – toch nog eens haar kans. Hij glimlacht breed en geeft toe.

“Ken je de 16Personalities-test?”, vraagt ze. “Net als Barack Obama en Oprah Winfrey kom ik als een Protagonist uit de bus. Voor mezelf leg ik de lat hoog en ik slaag erin om mensen te enthousiasmeren en ook dat stapje verder te gaan.” Met diezelfde drive verruilde ze vijftien jaar geleden haar Maastrichtse heimat voor de Nederlandse hoofdstad en richtte ze in 2016 haar eigen merk op. Hoewel nog ‘onaf’ komt de realisatie van haar droom van een internationaal lederwaren- en modelabel in zicht: meer dan 150 verkooppunten in vijftig landen, uiteenlopende samenwerkingen en Beyoncé als fan.

Twee jaar geleden kocht Wandler samen met echtgenoot en Wandler-COO Joost Doeswijk een woning in Amsterdam-West, “de levendigste buurt met het lekkerste eten”. Op de vraag of ze haar favoriete plekken in de stad met ons wilde delen, waarschuwt ze dat we weinig modetips moeten verwachten. “Telkens als ik een modewinkel binnenstap, keer ik alle kledingstukken binnen de kortste keren binnenstebuiten en heb ik meer oog voor hoe een stuk werd gemaakt dan voor de shop.”

De laatste zeven jaar is Amsterdam onder impuls van een groeiende expatbevolking veel internationaler en luxueuzer geworden, vindt Wandler. “Stapte je vroeger rond negen uur een restaurant binnen, dan kon je enkel nog op een geïrriteerde blik van de chef rekenen. Alles was dicht, straten uitgestorven. Vandaag raak je zonder reservatie nergens meer binnen. Een gezellige drukte.”

Het adressenboek van Elza Wandler

Interieur

The Frozen Fountain: Hoewel The Frozen Fountain heel wat Italiaans en ander design verkoopt, voel je hier onmiddellijk de sterkte van Dutch Design. Eigenares Alouette Beekman maakte naam met haar eigenzinnige kijk op interieur, design en kunst. Wandler: “Dit is een van de weinige plaatsen waar je werk van Floris Wubben vindt. Hij maakt vooral grote, niet te betalen objecten, maar een paar keer per jaar verkoopt Alouette enkele van zijn vazen.”

Prinsengracht 645, frozenfountain.com



Antiek

Inez Stodel Jewellery: Laat je niet afschrikken door de prijzen om een kijkje te nemen bij Inez Stodel Jewellery, zowel een juwelenshop als een kunstgalerie. “Deze vrouw heeft écht smaak”, zegt Wandler over Stodel, die de zaak vandaag met haar dochter runt. “Pas nadat ik haar op Instagram vond, ontdekte ik dat ze ondanks haar internationale bereik in Amsterdam zit.”

Nieuw Spiegelstraat 65, inezstodel.com



Koffie

Toki: Even ten westen van Amsterdam Centraal is Toki een mooie, Japans geïnspireerde koffiebar met perfecte matcha lattes en cappuccino’s van Jeff, en de vegan keuken van zijn vriendin Nana. “Het zijn twee vrienden van me die er bovendien een leuke interieursmaak op nahouden.” Leuk weetje: Wandlerhandtas ‘Penelope’ werd naar het dochtertje van het koppel vernoemd.

Binnen Dommersstraat 15, toki-times.com



Kunst

Stedelijk Museum Amsterdam: Al meer dan honderd jaar is het Stedelijk Museum Amsterdam een trekpleister voor fans van moderne (en later hedendaagse) kunst, van schilderkunst tot meubelontwerp en grafische vormgeving. “In de vaste collectie hangen enkele van mijn favoriete werken van Nederlands schilder Willem de Kooning, wiens kleurgebruik telkens een inspiratie is.”

Museumplein 10, stedelijk.nl



Stigter Van Doesburg: Art space die sinds 2001 een platform biedt aan opkomende, vaak vrouwelijke kunstenaars en dat met aandacht voor een brede waaier aan kunstvormen: van schilderijen tot installatiekunst en performance. “Het was de perfecte galerie om ‘PAWS’ te organiseren, onze pop-upexpo met kunstenaar David Surman.”

Elandsstraat 90, stigtervandoesburg.com



Bloemen

A.P. Bloem: “Een huis zonder bloemen kan voor mij niet. Ik stel graag mijn eigen boeket samen en als ik mezelf echt wil verwennen, ga ik naar A.P. Bloem.” Een blik op de door oude meesters geïnspireerde bloemboeketten, en tot op het voetpad uitgestalde planten, is altijd de moeite.”

Kerkstraat 151a, apbloem.nl



Mode

Salon Heleen Hülsmann: Qua mode blijft Elza Wandler in Amsterdam op haar honger zitten: “Het is hier Antwerpen niet.” Tenzij ze naar Salon Heleen Hülsmann gaat. “Zij verkoopt enkel tweedehands mode, meestal van recente collecties en soms ook vintage. Je vindt er enkel designerkleren zoals Jacquemus en Dries Van Noten. Ik breng zelf vaak kleren binnen, bijvoorbeeld styling voor Wandler-shoots, en kom dan telkens met iets nieuws buiten.”

Jacob Obrechtstraat 18, salonheleenhulsmann.nl



Kapper

Kapsalon in de Jordaan: Het interieur van dit kapsalon doet wat denken aan een Hollandse stacaravan, maar vergis je niet. “Siko van Berkel is de beste kapper van Amsterdam. Hij werkte voor alle grote magazines, waarna hij zijn eigen zaak startte met Lorin Versteeg, de beste kleurspecialist van de stad.”

Elandsgracht 5w1, kapsalonindejordaan.nl



Beauty

Skins Conservatorium Hotel: Wanneer je zoals Elza Wandler gek bent op parfums en beauty is Skins een bedevaartsoord. De Amsterdamse nicheboetiek heeft verschillende vestigingen, maar die in Amsterdam-Zuid is ook een historische uitstap. Ze huist in het luxueuze Conservatorium Hotel, dat zijn intrek nam in het statige gebouw dat ooit als hoofdkantoor voor de Rijkspostspaarbank werd bedacht. “Ook wanneer je hier niet overnacht, kun je een massage in de wellness boeken. Duik zeker ook de sauna en het zwembad in.”

Van Baerlestraat 27, skins.nl en conservatoriumhotel.com



Renessence: “Ken je Oxigen Hydroxy Therapy?” vraagt Elza. Deze opkikkerende behandeling in een tank met zuur- en waterstof is een van de hightech opties bij Renessence, een moderne wellnessstudio. “Laatst gaf ik mijn partner een cryosessie van drie minuten bij -110°C cadeau.” Voor andere koppels is de sensorische floattank of sauna misschien net dat tikkeltje romantischer.

George Gershwinlaan 520, renessence.com



Pizza

Pazzi: In deze pizzeria met verschillende vestigingen in Amsterdam worden pizza’s van een oerklassiek deegrecept in de houtoven geschoven. Vlak bij het Wandler-kantoor is de vestiging in Oud-West een favoriet adres voor het team. “Onze Napolitaanse stagiaire beaamde dat deze pizza’s van topkwaliteit zijn.”

De Clercqstraat 93, pazziamsterdam.nl



Diner

La Fiorita: Ooit stond Thor Lunstroo in de keuken van De School, een instituut voor Amsterdamse kunstenaars en fuifbeesten, vandaag leidt hij een modern Italiaans restaurant met de juiste klassieke toetsen: witte tafellakens en zilveren bestek. “Dit is mijn favoriete adres. Hier geen pasta, maar gerechten met verse vis en heerlijke wijnen. Niet normaal lekker, reserveren is een must.”

Tweede Tuindwarsstraat 12H, lafiorita.nl



Dineren en dansen

Kanaal40: Interdisciplinaire ruimte met kunst, een restaurant, een cocktail- en (natuurlijke) wijnbar en daaronder reggaeton, dancehall en hiphop in de nachtclub. “Niet alleen is alles écht lekker, als na het eten het feestje losbarst, ervaar je hier de toffe eenvoud, ver weg van de expats maar met het toffe, onpretentieuze, creatieve publiek van Amsterdam.”

Beursstraat 1, kanaal40.tv



Lunch

Buffet van Odette: Geen echt buffet, maar een restaurant dat ondanks de populaire locatie – op een steenworp van het Rijksmuseum – een adresje voor de incrowd blijft. “Het eten van Odette Rigterink is straightforward, en daar hou ik van. Denk aan verse salades of omelet met truffel of kaas. Supersimpel maar echt lekker.” Combineer dat met het zachtwitte interieur, klassieke sierlijsten en donkere houten stoelen, en je hebt de ideale lunchplek.

Prinsengracht 598, buffet-amsterdam.nl



Dignita Hoftuin: Casual eetplekje met gezond menu. “Een van de locaties heeft een grote binnentuin waar je vergeet dat je in de stad zit. Hier kom je voor echt lekker ontbijt en lunch: gepocheerde eitjes, fried smash potatoes.”

Nieuwe Herengracht 18a, eatwelldogood.nl



Doen

Fiets huren: Amsterdammers beschrijven afstanden niet in minuten wandelen, maar in gefietste tijd. Waag je gerust in de pedaalstroom. “Ga op zoek naar plaatsen waar je rode fietsen buiten ziet staan, die zijn te huur. Zo ben je écht in een wip overal.”

macbike.nl



