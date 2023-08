Parijs met designer Igor Dieryck: van rustoord in Montmartre tot de perfecte wijnbar voor date night

Parijs loopt over van de Belgische inwijkelingen met een hart voor mode. Met de modeweken in aantocht, vroegen wij enkele ingeburgerde insiders naar hun favoriete adressen. Designer Igor Dieryck’s lievelingsbars en -restaurants vind je hier.

Igor Dieryck werkt sinds april als junior designer bij Hermès en vertegenwoordigt België als een van de tien finalisten op het Modefestival van Hyères in oktober.

Chambre Noire

“Deze natuurlijke wijnbar vind je op twee locaties terug in het elfde arrondissement. Het is een plek die ik leerde kennen via mijn collega’s toen ik stage liep bij Acne Studios, en waar ik sindsdien regelmatig met vrienden naartoe ga, of als date night. Zelf ken ik niet zo veel van natuurwijnen, dus laat ik me altijd verrassen door de mensen achter de bar. Je kunt er ook verschillende tapas eten: het menu verandert er maandelijks.”

4 bd Jules Ferry / 35 rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris



Ofr. Librairie

“Bij mensen die gepassioneerd zijn door mode is deze boekhandel in Le Marais erg bekend. Het is de ideale plek om research te doen, want je vindt er heel goede internationale magazines en specifieke publicaties als Antidote, King Kong of Numéro, die je niet snel in een gewone bookshop zult vinden. Wanneer mijn kleren in een fotoshoot gebruikt worden van minder bekende publicaties, vind ik ze steeds hier terug.”

20 rue Dupetit-Thouars, 75003 Paris



Hôtel Grand Amour

“Wat ik zo leuk vind aan Parijs is dat je buiten de toeristische zones plekken vindt die helemaal niet posh zijn. Het tiende arrondissement is misschien niet de gezelligste wijk, maar wel perfect om de drukte te ontsnappen. Dit restaurant is bovendien erg bekend bij locals. Zelf ging ik er eten met alle finalisten van het festival van Hyères tijdens de voorbereidingsweek in Parijs. De verzorgde Franse keuken maakt het de ideale plek als je iets te vieren hebt.”

18 rue de la Fidélité, 75010 Paris, grandamour.hotelamourparis.fr



Hôtel Particulier

“Montmartre is soms niet zo aangenaam door de drukte, maar dit hotel met restaurant ligt goed verborgen in een klein, gezellig straatje vol vooroorlogse oude huisjes. Zelf leerde ik het kennen tijdens een zomers feestje dat Hermès organiseerde voor zijn medewerkers. Het vond plaats in de prachtige tuin van het hotel – heel uitzonderlijk in het centrum van Montmartre. Ideaal om rustig een koffie te drinken of lekker te gaan dineren.”

23 avenue Junot, Pavillon D, 75018 Paris, hotelparticulier.com



Partisan Café Artisanal

“Wanneer ik met oud-klasgenoten van de Antwerpse Modeacademie afspreek, gaan we hier regelmatig een chai latte drinken. Vooral in de zomer is dit een hele leuke plek om te vertoeven, wanneer het café helemaal wordt opengezet. Ook de cakes en koekjes zijn bijzonder lekker, vooral de carrot cake en matcha cookies. Misschien een beetje prijzig, maar dat hoort bij de Parijse sfeer.” (lacht)

36 rue de Turbigo, 75003 Paris, parispartisancafe.com