Gezellig aan de grens: 26 shop- en eetadressen in Rijsel

Waar je in Rijsel designmeubels, vintagevondsten en decoratieartikelen vindt, weet Marion Hervé als geen ander. Samen met haar partner nestelde ze zich in een eigenhandig verbouwde gezinswoning die ze smaakvol inrichtte met zorgvuldig uitgekozen spullen. En omdat shoppen met een rammelende maag best vervelend is, vroegen wij haar ook naar haar favoriete restaurants, cafés en tearooms.

De deco-adressen van Marion

Atelier Kumo en Maison Kumo. “Een onafhankelijke decoratie- en designwinkel in Rijsel geïnspireerd door zowel het Japanse universum als Scandinavisch design. Je vertrekt er nooit met lege handen.”



Momentum-Design Store. “Een kleine designwinkel met meubelen, decoratieve accessoires en verlichting. Je vindt er merken als Hay, Susan Bijl en andere.”



Emmaüs Tourcoing, Nieppe (en alle andere). “Nergens heb ik al straffere vondsten gedaan. Ik ga er bijna wekelijks naartoe.”



Troc de Lille Wasquehal. “Verkoopdepot in de buurt van Rijsel waar je decoratie, meubelen en huishoudapparaten tegen lage prijzen kunt vinden.”

Galerie 9 Fabien Delbarre. “Deze kleine kunstgalerie biedt sublieme decoratieve voorwerpen, kunstwerken en schilderijen uit de twintigste eeuw. Let op: ze zijn alleen open op donderdag en zaterdag.”



Le village des Antiquaires. “Een begrip in de regio. Het ‘dorp’ brengt ruim dertig professionals samen die er hun schatten tentoonstellen. Hun motto? Geen mise-en-scène, gewoon de juiste prijs.”

Le marchand d’oublis. “Een kleine winkel voor vintage interieurdecoratie in Bondues.”



Le petit Souk. “Deze winkel is een echte grot van Ali Baba voor jong en oud! Een reis vol kleuren uit de hele werelden. Ik werk er aan de communicatie. We hebben zojuist vestigingen geopend in Gent, Ukkel en Antwerpen.”



Les petits Bohemiens. “Een eclectische decoratiewinkel vol oud textiel, servies en unieke stukken.”



Restauranttips van Marion

Café Bellot. “Een heel leuk buurtcafé waar je tijdens de lunch kan genieten van een bistrokeuken of ’s avonds bordjes kan delen. Vriendelijke sfeer en mooie omgeving.”



Le présentoir Lille. “Op een steenworp van de Grote Markt vind je deze natuurwijnwinkel met levendige bar. Alles is er goed, zeker hun heerlijke chocolademousse met geroosterde amandelen en gerookte fleur de sel.”



Bleu canard. “Ook op een boogscheut van de Grote Markt. Een buurtkantine met goede producten en een fijne sfeer waar je gastronomische vlees- en groentegerechten krijgt, geserveerd met goede wijn en ambachtelijk gebrouwen bier.”



Le Bistrot Brigand. “Een charmante ouderwetse bistro. De sfeer is er warm en het menu verandert met de seizoenen mee.”



Le Britney. “Een heleboel kleurrijke plakkaten aan de muur vormen samen het menu en nodigen uit om meerdere gerechten te delen. Zeer leuk restaurant om met vrienden heen te gaan.”



Café Augustin. “Voor een goede lunch, een kopje koffie of een aperitief ben je hier aan het juiste adres. Deze zaak is gloednieuw en zeker de omweg waard.”



Beatriz Lille. “Taco’s, ceviche, natuurwijn en ambachtelijk bier. Echt een topconcept.”



Mambo Miam Miam. “Voor een fenomenale brunch of lunch moet je hier zijn. Ze gebruiken kwaliteitsproducten en je kan rekenen op een zeer vriendelijke ontvangst.”



Izumi. “De beste Japanner van Lille en omstreken. Vergeet niet te reserveren.”



Michel. “Lekker en gevarieerd. De mezze-formule maakt het makkelijker om verschillende facetten van de Libanese keuken te ontdekken.”



De beste cafés en tearooms volgens Marion

Paddo café. “In het hart van het oude Lille. Is de perfecte plek voor een goed ontbijt.”



Oxalis et Bergamot. “Eenvoudige, maar heerlijke gebakjes in de straten van de oude stad.”



Pablo &Valentina. “Een eigentijds theesalon waar je kan genieten van soep, quiches, gebak, wijn en bier.”



Coffee Makers. “Een klein café met brunchgerechten, gebak, espresso’s, dripkoffie en ijskoffie.”



Meert. “Een must-see in Rijsel, alleen al vanwege de locatie. Al zijn de lekkere wafels ook zeker een aanrader.”



L’Ogre de Carrouselberg. “Hier vind je streekproducten en patisserie op het ritme van de seizoenen.”



Cup Lille. “Een schattig mini-café.”