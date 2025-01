Verwen je Valentijn: 9 originele uitstappen om de liefde te vieren

Of je nu kiest voor tijdloze romantiek of Valentijn liever op jouw manier viert, met deze 9 originele uitstappen verover je zonder twijfel het hart van je geliefde.

1. Vogels spotten aan zee

Voor een rustige ontsnapping kun je een romantische wandeling maken langs de Belgische kust. In het Zwin natuurreservaat trek je je even terug in een vogelkijkhut, waar je samen vogels kunt spotten. Na de wandeling kun je ontspannen in de luxe van Portwin Luxury Apartments in Knokke. Hier vind je alles wat je nodig hebt voor een comfortabel weekend: moderne appartementen, een spa en ruimte om helemaal tot rust te komen. Bij een verblijf rond Valentijn krijg je bovendien een geschenkbox van The Chocolate Line. Het perfecte eindpunt voor een weekend zonder poespas.

2. Romantiek bij kaarslicht

Van der Valk Park Lane © GF

Wie op zoek is naar een avond met een bijzondere sfeer, kan terecht bij het Candlelight Concert van Fever in het centrum van Antwerpen. In een zaal vol kaarslicht klinkt een selectie van iconische liefdesliedjes, van Can You Feel the Love Tonight tot City of Stars. Na het concert is het slechts een korte wandeling naar Van der Valk Park Lane, waar je het Valentijnsarrangement kunt boeken. Dit biedt niet alleen een comfortabele overnachting, maar ook een 3-gangen Valentijnsdiner, een uitgebreid ontbijt en toegang tot de wellnessfaciliteiten van het hotel.

3. Citytripje Hasselt

Hashotel © GF Bragoût Hasselt

Hasselt is misschien niet de eerste keuze voor een romantisch weekendje, maar de stad biedt verrassend veel mogelijkheden voor wie op zoek is naar iets anders. Begin je verblijf in HasHotel, waar je kunt kiezen voor een luxe kamer, suite of de Penthouse XXL, met uitzicht op de stad. Het hotel heeft een ontspannen sfeer, ideaal voor wie het rustig aan wil doen. In het hotelrestaurant Bragoût kun je terecht voor een Valentijnsmenu, dat voor de gelegenheid aangepast is met champagne en zeevruchten. Op 18 februari wordt de Zondagsbrunch extra bijzonder met oesters en een selectie zoetigheden, voor wie de dag rustig wil beginnen.

Ben je op zoek naar een ander soort ervaring? Op een kwartiertje rijden van Hasselt kun je een Valentijnsontbijt in een tiny house beleven. Tussen de alpaca’s kun je genieten van een ontbijt, terwijl de dieren zich nieuwsgierig om je heen bewegen

4. Movie night in de kapel

Lumin Air in Doubletree Hilton © GF

Wil je je geliefde verrassen met een avond die anders is dan anders? Bij Hotel Arena in Amsterdam kun je een filmavond beleven in de betoverende kapel van het hotel. Twee romantische klassiekers staan op het programma: About Time of Notting Hill.

Voorafgaand aan de film kun je je samen in de watten laten leggen met een speciale Valentine’s afternoon tea in Restaurant Luminair, waar ook een Valentine’s sharing menu op je wacht. En omdat een beetje extra flair nooit kwaad kan, heeft Luminair een photobooth klaargezet voor een paar leuke foto’s. Geniet van de romantische sfeer, het uitzicht over de stad en hopelijk een prachtige zonsondergang voor de stad in de avond duikt.

5. Dineren bij kaarslicht

Bar Magritte Hotel Amigo Brussels Belgium

Valentijn en een romantisch diner? Het blijft de ultieme klassieker. Bij Bocconi, het Italiaanse restaurant van Hotel Amigo in Brussel, krijg je een viergangenmenu (€95 p.p.) dat je smaakpapillen streelt: denk aan crudo van tonijn, romige ravioli cacio e pepe en een decadente chocoladesoep met rozenijs als afsluiter. Wil je het extra bijzonder maken? Boek dan het arrangement met een signature cocktail in Bar Magritte (€135 p.p.) en wandel via een adembenemende bloemeninstallatie naar je tafel – de ideale romantische setting voor een onvergetelijke avond.

6. Eet en verblijf in een voormalige bank

© Pieter D'Hoop © Pieter D'Hoop

Voor een Valentijnsavond die culinaire verwennerij en klassieke muziek samenbrengt, is restaurant era in Fleur de Ville een topkeuze. In de intieme sfeer van een 18e-eeuwse (voormalige) bank biedt chef Yonatan Cohen een verfijnd sharing menu met onder andere Gillardeau-oesters, lobster bisque en gegrilde wilde eend. Na dit gastronomisch hoogstandje kun je de avond compleet maken met een overnachting in een van de luxueuze kamers van Fleur de Ville. Op 14 februari sluit het Brussels Philharmonic Orchestra de ervaring af met een romantisch concert, waar Elgar en Schumann de liefde bezingen in een majestueuze zaal, een perfecte afsluiting voor een onvergetelijke avond.

Lees ook: Hoteltest: slapen in een voormalige bank in het hartje van Brussel

7. Duik in de wereld van Monet

Liever kunst dan clichématige rozen? Bezoek Claude Monet: The Immersive Experience bij DIVE in Antwerpen. 360° projecties brengen zijn meesterwerken tot leven met meeslepende visuals en ambient sounds. Een origineel en kunstzinnig Valentijnsuitje voor twee (of gewoon voor jou als je liever alleen gaat).

8. Flagey Piano Days

Sir András Schiff © Nadia Romanini

Op zoek naar een Valentijnsavond met een muzikale twist? Flagey heeft een heel aanbod voor je. Op 12 februari opent Sir András Schiff het festival met een speciaal programma. Twee dagen later, op 14 februari, kan je genieten van de Canadese pianiste Angela Hewitt, die twee van Mozarts mooiste pianoconcerten speelt. Wie liever jonge talenten ontdekt, kan op 15 februari naar Yoav Levanon gaan, een virtuoos die je niet mag missen. Voor iets meer speels en vernieuwend is er Contes de Papier op 14 februari: een muzikale en theatrale belevenis, met de muziek van Clara en Robert Schumann in een verrassende voorstelling. Perfect voor een Valentijnsavond met je geliefde of vrienden!

9. Valentijns bingo

Ben je niet in de stemming voor de gebruikelijke bos rozen en doos chocolaatjes? The Social Hub in Amsterdam organiseert dit jaar een alternatieve Valentijnseditie: een Slay & Stay Bingo. Verwacht een avond vol glitter, dragqueens en wilde optredens. Of je nu met je partner of je vrienden komt, het belooft een avond vol entertainment te worden. En wie weet, misschien ga jij wel naar huis met een van de prijzen.