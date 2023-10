Uitwaaien op de Wadden: eten, slapen en shoppen op Texel

Onze reisjournaliste reist langs oceanen, rivieren en meren, en bundelt maandelijks een postkaart met de beste tips. Deze keer belandt ze op een Nederlands eiland met een zilte Waddenziel: Texel.

WAT & WAAR

Texel – spreek uit Tessel – is het grootste Waddeneiland, helemaal in het noorden van Nederland op ongeveer vierenhalf uur rijden van België. Het wordt omgeven door de Waddenzee en die steek je over met een ferry vanaf het vasteland. De ferryrit duurt twintig minuten, net voldoende voor een bakje koffie met zicht op de voorbijglijdende zee.

texel.net, een retourticket met de auto kost 39 euro en boek je op teso.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

SLAPEN & ETEN

Oude oesterhaven Eet zilt, dat is misschien nog de mooiste omschrijving van de keuken van het Kook Atelier. Dit restaurant brengt een ‘botanical cuisine’ en een menu ‘geserveerd door de natuur’. In elke gang ontdek je een ander stukje Texel via lokale ingrediënten. Bij het restaurant hoort het boetiekhotel Op Oost, genoemd naar een oude oesterhaven. De kamers hebben dezelfde zeestijl.

Oost 76, 1794 GN Oosterend, kamers vanaf 149 euro per nacht incl. ontbijt, opoost.nl, kook-atelier.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

ETEN & DRINKEN

De geur van vers brood In het centrum van het gezellige dorp Den Burg zit de winkel/koffiebar/bakkerij van Texelse Branding. Hier hangt altijd de geur van verse koffie en huisgemaakt brood, bonen worden ter plaatse gebrand.

Vismarkt 6, 1791 CD Den Burg, texelsebranding.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Strandtenten Op Texel zijn de strandtenten – paviljoenen met zeezicht waar je iets kunt eten en drinken – genoemd naar strandpalen. Paal 15 is het hele jaar open, je zakt er weg in de zetels naast de kachel.

Westerslag 4, 1791 PP Den Burg, paal15texel.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

DOEN & BEZOEKEN

Iconische klim Hij staat op elk postkaartje: de iconische rode vuurtoren van Texel. Boven wacht het mooiste eilanduitzicht.

Vuurtorenweg 184 1795 LN De Cocksdorp, toegang 5,50 euro, vuurtorentexel.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Windspektakel Een winkel gespecialiseerd in vliegers, op dit eiland bestaat het. Het Texel Vliegerhuis verkoopt de mooiste exemplaren en heeft ook naaimachines om ze te herstellen. In de zomer organiseren ze vliegeravonden waar je specialisten aan het werk ziet of zelf een vlieger test.

Weverstraat 17, 1791 AA Den Burg, texelvliegerhuis.nl

Zoutmoeras De Slufter is een strandvlakte omgeven door duinen waar zeewater doorstroomt. Op die manier ontstaat een kwelderlandschap, ook wel zoutmoeras genoemd. Het gebied maakt deel uit van het Nationaal Park Duinen van Texel.

npduinenvantexel.nl

Oesters rapen Vogels kijken, wadlopen of op pad met een boswachter: op Texel móét je op natuurexcursie. De toeristische dienst stippelt ze mooi uit op hun website. De leukste? Je eigen oesters rapen.

texel.net/nl/zien-en-doen/sportief/excursies/, detesselseoesterman.nl



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Zeeschilder Maurice Christo van Meijel is een officiële Zeeschilder. Zijn Texelse strandlandschappen zijn prachtige plaatjes en je kunt die dromerige werken onder meer bewonderen bij Galerie Posthuys en restaurant Bij Jef, of in zijn eigen atelier (op afspraak).



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

SHOPPEN

Eigen kweek Als er één ding leeft op Texel, dan is het een fierheid op eigen producten. Zo maken ze hun eigen schapenkaas, chips met zeezout of zilte limonades. Enkele aanraders voor lekkere souvenirs zijn Mosterdmakerij Texel, De Texelse Boerderijwinkel en Kaasboerdij Wezenspyk. Of laat een vleugje Texel bloeien in je tuin. Overal op het eiland vind je hutjes van Texelbol, gevuld met lokale bloembollen. De hutjes zijn onbemand: je kiest narcissen, tulpen of lelies en laat je geld achter in een kistje. Heerlijk eerlijk en Texelser kan het niet.

mosterdmakerijtexel.nl, texelseboerderijwinkel.nl, texelbol.com