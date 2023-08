Van concerten bij kaarslicht tot een alpaca babyborrel: 5 uitstappen om je weekend op te beuren

Ook met dit druilerige weer valt er heel wat te doen op 5 en 6 augustus. Wij voorzien je van originele uitstappen en activiteiten om je weekend op te beuren.

Diverse talenten ontdekken tijdens festival ‘WECANDANCE’

Sofie Anny Nicea

Het Belgische festival ‘WECANDANCE’ viert zijn 10de verjaardag met een bijzondere editie en onthult Freetown: een levendig kunstproject waar kunstenaars van kleur het strand enkele dagen lang overnemen.

Architect Olivier Goethals heeft een mobiele structuur ontworpen waarin optredens en installaties zullen plaatsvinden. Deelnemende kunstenaars zijn onder meer Brahim Tall, die vlaggen van zwetende lichamen ontwierp die dansen op het ritme van de wind, Aurélie Adriaen stelt haar rook-geactiveerde maskers voor, Agnes Kena een fotobooth, een performance en installatie van Younes Baba-Alide en live tekeningen en schilderijen op doek en textiel door Armin Alian, Souhaila Maalem, Kenny Mala Ngombe, Sofie Anny Nicea en Diane Marie Uwase.

Freetown ontdek je tijdens het festival WECANDANCE op zaterdag 5 en zondag 6 augustus. Meer info wecandance.be.

Alpaca babyborrel in Onkerzele

Bij ‘T Alpaca Zicht in Onkerzele zijn er onlangs vijf baby alpaca’s geboren. En dat wordt dit weekend gevierd met een feestelijke gebeurtenis op hun weide en terras. Ontmoet de baby alpaca’s, geniet van de rustige muziek, en proef van de verfrissende drankjes en tapas. Neem ook zeker je kind(eren) mee: voor hen is er speciaal een speeltuin en kindergrime voorzien.

Zaterdag 5 augustus, meer info via hetalpacazicht.be

Geniet van concerten bij kaarslicht

In de hoofdstad geniet je dit weekend (en de komende weken) van klassieke concerten bij kaarslicht op de meest iconische plekken in Brussel. Elke avond herontdek je de muziek van al je favoriete artiesten: Rihanna, Coldplay, Abba, maar ook Hans Zimmer of Ludovic Einaudi.

Tickets en info op feverup.com

Artiesten ontdekken tijdens PKP DWNTWN

Openen doet PKP DWNTWN op zaterdag met een gratis muzikaal programma in Hasselt. Maar liefst drie locaties in de binnenstad staan in het teken van live pop-, hiphop- en dance concerten: het Groenplein, Quartier Bleu en het Van Veldekeplein. Nafeesten met DJ’s kan ’s avonds in De Serre Hasselt en Café Café.

Zaterdag 5 februari, meer info via pukkelpop.be.

Spelen met bubbels

Dit evenement in het Brusselse Tour&Taxis dompelt je onder in de wondere wereld van bubbels. Van virtual reality en themakamers tot fantastische landschappen en een vluchtsimulator: reis van de ene meeslepende ruimte naar de andere en laat al je zintuigen prikkelen.