Dromen tussen de duinen: 5 bijzondere logeeradressen aan de Belgische kust

Verse plekken om te overnachten, een hotel dat een bijzondere verjaardag viert: het laatste nieuws uit dromenland.

1—Ensō district hotel

Waar Knokke-Heist

In een notendop: gebrek aan ambitie kun je Tim De Taeye en Tine Vanparijs niet verwijten. Amper vier jaar na hun eerste hotel, Ensō, openden ze al een geüpgradede versie: boetiekhotel Ensō Dictrict, aan de rand van de prille Duinenwaterwijk. Op de eerste en tweede verdieping van een gloednieuw appartementsgebouw kunnen gasten sinds begin juli terecht in 34 kamers, van 27 tot 81 vierkante meter groot.

Eerste indruk: buiten, waar de laatste hand wordt gelegd aan de publieke ruimte, heerst drukte. Maar zodra de lift ons vanuit de ondergrondse parking tot aan de receptie heeft gebracht, wordt de toon gezet: hoge plafonds, rustgevende loungemuziek, beige tinten, witte gordijnen die wapperen in de wind. De hoek waar kleding van het Belgische Saint Colette verkocht wordt, zorgt voor een kleurrijke toets.

Handige hightech: wie wil kan op voorhand online inchecken. Ook ter plaatse inloggen op de wifi lukt in enkele seconden. Maar het neusje van de zalm is de tablet waarmee alles in de kamer geregeld kan worden. Beetje fris? Mag de verlichting sfeervoller? Netflix kijken? Met een klik is het in orde. De tablet tipt zelfs restaurants in de buurt. Goed idee, aangezien de Woyo Eatery op de gelijkvloerse verdieping een aanrader is voor ontbijt, brunch of lunch, maar geen avondservice voorziet.

Interieur: alle kamers kunnen zo op Instagram. Ze zijn ruim en voorzien van een eigen terras. Door de plafondhoge schuiframen stroomt het licht binnen. Ook het kleurenpalet is licht, van de gerieflijke zetel in ribfluweel tot de zachte sprei op de opvallend comfortabele bedden. Badproducten van RainPharma, een gevulde minibar, het is allemaal voorzien om het gasten naar de zin te maken.

Duinenwater 6. Vanaf 210 euro/nacht voor een kamer, inclusief ontbijt. ensodistricthotel.be



2—The Memlinc

Waar Knokke-Heist

Feest in de Elizabetlaan: The Memlinc viert dit jaar zijn honderdste verjaardag. In 1923 ontving het hotel zijn eerste gasten, en vier generaties later staat de familie Declerck er nog steeds aan het roer. Om dit jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, maakten ze een boek (50 euro) over de rijke geschiedenis van het hotel. Aan de hand van archiefmateriaal dat de familie in 2005 ontdekte in de kelders van het hotel, toont het boek hoe The Memlinc doorheen de jaren evolueerde. Dankzij de herinneringen van familieleden is de honderdjarige kraniger dan ooit.

Elizabetlaan 2, thememlinc.be



3— Club b

Waar Duinbergen

Bij Club b is er geen tekort aan avondzon en zee. Je vindt het appartement op de zeedijk van Duinbergen. Vanaf de achtste verdieping kijk je recht op zee en als de zon ondergaat, kleurt de leefruimte rozerood. De Gentse Leen Van der Mijnsbrugge richtte de plek in en liet de kleuren van duinen en zee doorlopen in het appartement, waar je met zeven personen kunt slapen. Club b is de naam van haar vriendinnengroepje, dat in Duinbergen meer dan één strandherinnering deelt. Vanaf 300 euro per nacht.

Zeedijk-Duinbergen 408/8A, clubbduinbergen.be

© GF

4— Dune du palace

Waar Zeebrugge

Wakker worden met zicht op de zee en de duinen kan in Zeebrugge in Dune du Palace, een door architect Glenn Buydaert gerenoveerd appartement met twee slaapkamers. Het statige gebouw uit 1914 herbergde tot 1949 een luxehotel en straalt nog altijd de grandeur van weleer uit, maar in het appartement zelf is modern comfort troef. Onlangs werden de slaapkamers onder handen genomen door Auping: je slaapt in het gloednieuwe, door Japans minimalisme beïnvloede Noble-bed van ontwerper Johan van Hengel en op de Evolve-matrassen van het merk. Vintage meubilair, kunst, platen en boeken bevorderen de huiselijke sfeer. Prijzen vanaf 325 euro voor een midweek in het laagseizoen.

Baron de Maerelaan 2/212, Zeebrugge. dunedupalace.be, auping.com