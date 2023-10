Namen noemen: populaire eetadressen in de Waalse hoofdstad

Een trip naar Namen stond tot nu misschien nog niet op je wishlist, maar met deze eetadressen komt daar vast verandering in.

1—Botanical by Alfonse

Deze wereldvermaarde cocktailbar heeft zijn eigen laboratorium waar bijzondere siropen, infusen en gearomatiseerde spirits worden gebrouwen. Elke maand transformeert het cocktailmenu volledig, zo vinden vers geplukte kruiden, groenten en fruit snel hun weg naar het cocktailglas. Een beetje verder in de straat vind je van dezelfde eigenaars Liquorette by Alfonse, een gezellige eetbar waar om de zoveel tijd een andere gastchef in de keuken staat en waar op zondag de chef van restaurant O Nuages (ook een aanrader!) een uitgebreide brunch serveert.

Rue des Brasseurs 46, alfonse.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

2—Chez Juliette

In de gezellige buurtbar Chez Juliette kun je de hele dag blijven hangen. Van vrijdag tot zondag serveren ze hier een simpel ontbijt. Denk aan een krakend verse koffiekoek, een straffe koffie en een zachtgekookt eitje. Later op de dag proef je hier een artisanaal biertje met een prachtig bordje kaas. Kijk zeker op de sociale media als je langsgaat: met wat geluk kun je een van de vele optredens meepikken.

Place Maurice Servais 16



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

3—Pépite

Pépite is een perfecte wijnbistro: je waant je in Parijs. Hier geniet je van een ongedwongen sfeer, ontspannen maar verdacht lekkere bordjes en een uitgebreide selectie natuurwijnen per glas. Je proeft hier een vijfgangenmenu voor de scherpe prijs van 50 euro. Wie enthousiast wordt van de bijpassende wijnen kan na het eten nog even gaan snuisteren in het wijnwinkeltje.

Rue Notre Dame 44, pepite-caveamanger.be