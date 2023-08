Van gezellige guinguette tot gigantische antiekmarkt: het Parijs van ontwerper Nicolas Di Felice

Parijs loopt over van de Belgische inwijkelingen met een hart voor mode. Met de modeweken in aantocht, vroegen wij enkele ingeburgerde insiders naar hun favoriete adressen. Van de grootste antiekmarkt ter wereld tot de beste empanada’s van Parijs: dit zijn de gouden tips van ontwerper Nicolas Di Felice.

Nicolas Di Felice is artistiek directeur van Courrèges. Na zijn studie aan La Cambre Mode werkte hij voor Balenciaga, Dior en Louis Vuitton. Hij is Parijzenaar sinds 2008.

Rosa Bonheur

“Overdag ga ik graag iets drinken of eten bij Rosa Bonheur. Het is een guinguette genesteld in het park Buttes-Chaumont, waar de eigenaren beweren dat de ziel van Rosa Bonheur, de eerste vrouwelijke kunstenaar die het Légion d’Honneur kreeg, voortleeft.”

2 avenue de la Cascade, 75019 Paris



Paul Bert Serpette

“De grootste antiekmarkt ter wereld, gelegen in de puces van Saint-Ouen. Met meer dan 350 antiquairs op meer dan 12.000 vierkante meter is het een paradijs voor vintageshoppers. Ik ga er graag wandelen op zondag, als ik op zoek ben naar een zeldzame parel.”

96-110 rue des Rosiers, 93400 Saint-Ouen en 18 rue Paul Bert, 93400 Saint-Ouen



Anahi

“Een klein, Argentijns restaurant in de Marais, verlicht bij kaarslicht. Op het menu van chef Mauro Colagreco staan tapas, cocktails en waarschijnlijk de beste empanada’s van Parijs. Zijn inspiratie haalt hij bij zijn familie, zijn afkomst en zijn jeugdherinneringen. Je hebt gegarandeerd een geslaagde avond.”

49 rue Volta, 75003 Paris



Soces

“Dit is een van mijn favoriete plekken in de wijk Buttes-Chaumont. Ik ga erheen voor het uitstekende bistro-eten, voor de warme sfeer en ook voor de pittige margarita’s! Blijkbaar betekent soces ‘makkers’ in de Parijse straattaal.”

32 rue de la Villette, 75019 Paris