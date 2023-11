Luxueus Limburg: bij deze 6 adressen krijg je enkel het beste van het beste

Waar shop je het beste van het beste en krijg je nog echt goeie service? Wij lijsten Limburgse adressen op waar je gegarandeerd waar voor je geld krijgt.

In The Valy

La Bottega is al meer dan dertig jaar een bekend adres voor modeliefhebbers. De boetiek, die sinds 2006 gevestigd is in de oude jeneverstokerij van Smeets, breidde vorig jaar uit met een huiselijk en eclectisch ingerichte extra verdieping waar luxemerken centraal staan. Een passieproject van eigenares Karine Valy. Je vindt er verschillende Belgische merken als Dries Van Noten, JoosTricot en Natan, maar ook internationale namen als Marni en Max Mara. “Elk kledingstuk is gekozen vanuit een liefde voor kwaliteit, eigen unieke ontwerpen en puur vakmanschap”, zegt Valy. Voeg daar de warme Limburgse gastvrijheid aan toe en je krijgt een onvergetelijke winkelervaring.

Raamstraat 19, 3500 Hasselt. labottega.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Catharinadal

Broers Peter en Bert Boonen runnen al meer dan dertig jaar, samen met hun echtgenotes, kaasboerderij Catharinadal in het Limburge Achel. Met rauwe melk van hun eigen roodbonte koeien en aangekochte melk van schapen en geiten uit de buurt maken ze meer dan honderd kazen, van uiteenlopende types. Ze gebruiken daarbij eeuwenoude Kempische methodes. Dat leverde kaasmaker Peter in 2009 de titel op van wereldkampioen in de categorie ‘originele kaas’ met zijn Grevenbroecker, een blauwschimmelkaas, beter bekend als ‘Achelse Blauwe’. In 1935 deden hun grootouders op deze plek al aan hoeve­verkoop en ook de broers genieten in hun hoevewinkel dagelijks van het contact met klanten.

Catharinadal 5, 3930 Hamont-Achel. catharinadal.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Chocoladehuis Boon

‘Een rijkgeschakeerd repertoire en een huis met een stevige reputatie’, schreef Gault&Millau in september over Chocoladehuis Boon in Hasselt. Voor zijn bijzondere creatie van vlaaipralines – geïnspireerd op typische Limburgse vlaaien – kreeg Patrick Mertens van de gerenommeerde restaurantgids zelfs de prijs voor Beste Chocolatier van het jaar 2024. Mertens liet zijn winkel eerder dit jaar nog vernieuwen en qua oppervlakte verdubbelen. Wie voor Sinterklaas eens iets exclusievers wil – een roetpiet van praliné? – weet waar naartoe.

Paardsdemerstraat 13, 3500 Hasselt. chocoladehuisboon.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tribù

Met collecties ontworpen door internationaal gelauwerde designers – onder wie Monica Armani en Yabu Pushelberg of het Belgische Studio Segers en Maison Tricot – heeft Tribù zich naar de top van de luxueuze buitenmeubelen gewerkt. In 1997 mocht het zich zelfs het eerste outdoormerk op het Salone del Mobile noemen. Na de opening van hun eerste showroom in Los Angeles afgelopen zomer, wordt er ook een in Milaan verwacht (2024). Daarnaast is het Limburgse merk in negentig landen te vinden. Het merendeel van hun meubelen vind je in residentiële projecten, maar evengoed in luxeboetieks en -hotels. In het Carlton Ritz in Parijs, de hoofdkwartieren van Apple en de winkels van Dior en Louis Vuitton, om er een paar te noemen.

Oude Heidestraat 72, 3740 Bilzen. tribu.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Balo

Discrete luxe is een van de hardnekkigste interieurtrends, en bij Balo in Hasselt en Mol maken ze er hun handelsmerk van. Hun aanbod gaat van exquise details over exclusieve meubelen tot totaalconcept. Van mooie kleerhangers tot de totale herinrichting van een woning, dus. Ze hebben zelfs al een superjacht, de Seven Sins, stijlvol ingericht. In hun zaak in Mol ligt de nadruk op designmeubilair van topdesigners, in Hasselt hebben ze een Accessory Store waar je zelfs voor de moeilijkste geliefde een mooi cadeau vindt.

Corbiestraat 24, 2400 Mol, Maagdendries 3, 3500 Hasselt. balo.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Mercken

Familiezaak Mercken, onder leiding van Frank Mercken en zijn zoon Frederique, staat al bijna veertig jaar voor luxueuze herenmode. In hun twee boetieks in Antwerpen en Hasselt vind je kwaliteitsvolle basisstukken, zoals een wollen overjas of leren handschoenen, van internationale merken als Zegna en Tom Ford. Beide locaties zijn ook uitgerust met een made-to-measure-room waar heren vanaf 995 euro een maatpak kunnen laten maken. Uitzonderlijke kostuums waar je jaren, zelfs generaties van kunt genieten: dat is het streefdoel. Daarnaast biedt Mercken, exclusief voor België, ook pakken op maat aan van het Italiaanse label Brioni.

Havermarkt 32, 3500 Hasselt, Lange Gasthuisstraat 27, 2000 Antwerpen mercken.com