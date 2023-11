Shop ten top: 7 verrassende luxeadressen in Antwerpen

Waar shop je het beste van het beste en krijg je nog echt goeie service? Wij lijsten Antwerpse adressen op waar je gegarandeerd waar voor je geld krijgt.

Calzoleria Vito Antivigilia

Vito Antivigilia is niet zomaar een schoenmaker. Hij ontwerpt en maakt, met de hand, schoenen op maat in de fijnste leersoorten. Net zoals de oude, authentieke schoenmakers in Italië. Alles samen duurt het ongeveer veertig uur om een paar schoenen op maat te maken. Het prijskaartje start bij 1300 euro. Naast maatwerk doet Antivigilia ook gewone herstellingen in zijn Antwerps atelier, waardoor je oude schoenen er weer als nieuw gaan uitzien, voor een fractie van de prijs.

Verbondstraat 59, 2000 Antwerpen.



Baltimore Bloemen

Baltimore is geen gewone bloemenzaak. En eigenaar Mark Colle is allesbehalve een gewone florist. Op zijn vijftiende stopte hij met school en belandde hij, eerder toevallig, in de bloemenstiel. Sinds 2007 baat hij in Antwerpen Baltimore uit, naar de stad waar hij als jonge gast wilde avonturen beleefde. Colle is internationaal bekend om zijn flamboyante installaties voor onder meer Dior, Prada, Raf Simons en Dries Van Noten. Hij houdt van niet-evidente combinaties zoals tropische bloemen en veldbloemen, en van kleuren die op het eerste gezicht niet bij elkaar passen.

Orgelstraat 6, 2000 Antwerpen. baltimorebloemen.be



Labellov

In love with labels? Dan ken je ongetwijfeld Labellov al, het walhalla voor fans van tweedehands designer bags. Je koopt er onder andere Chanel, Hermès en Delvaux voor verminderde prijzen, zonder te moeten inboeten op service. Ook wie zelf een designertas te koop wil aanbieden via Labellov, wordt in de watten gelegd. Zij regelen alles, van de foto’s tot de shipping. Voor wie niet in de winkel raakt, wordt een pick-upservice georganiseerd. Labellov verkocht recent ‘de zeldzaamste en meest ­begeerlijke tas ter wereld’, een Hermès Himalaya Kelly, aan een klant in Hongkong.

Verlatstraat 15, 2000 Antwerpen. labellov.com



Morevi

Wandtapijten zijn in. Je vindt ze in allerhande kleuren en formaten, met een pistool getuft, machinaal geweven of geprint. Het Georgisch-Belgische kunstenaarsduo Ana Naskidashvili en Frederik Poisquet, dat vorige maand te ontdekken was op het Wonder-festival in Kortrijk, gooit het liever over een andere boeg. Zij kiezen voor langzaam handwerk en primitieve werkmethodes, geïnspireerd op de natuur en Georgisch erfgoed. De wandtapijten worden traditioneel met de hand gevilt van Belgische wol en handgeverfd met natuurlijke, diepblauwe tinten in hun atelier in Antwerpen.

Van Lissumstraat 18A, 2100 Antwerpen. morevi.studio



Kazen Schockaert

Al meer dan honderd jaar lang kun je bij kaashandel Schockaert terecht voor de meest unieke, rauwmelkse kazen uit Europa, zoals de Engelse blauwe kaas stichelton en de Franse comté. Zussen Ann en Sophie Schockaert, de vierde generatie, verkopen bijna alleen ambachtelijke kaas van kleine producenten. Wanneer die kazen aankomen, moeten ze vaak nog enkele weken rijpen. Dat doen ze in de zestiende-eeuwse gewelfde kelders van de voormalige Congregatiekapel naast de Sint-Romboutskathedraal. Schockaert organiseert in The Cellar ook kaas- en wijndegustaties onder begeleiding van een kaasmeester en sommelier.

IJzerenleen 28, 2800 Mechelen. schockaert-kaas.be

Van Eccelpoel

Wat in 1948 startte als een kleine Herentalse vershandel, groeide uit tot een gerenommeerde delicatessenzaak die verse streekproducten combineert met een gecureerd werelds aanbod. Met togen die zowel oesters en Belgische kaviaar herbergen als de lekkerste kazen en charcuterie, noemen ze zichzelf ‘Leveranciers van het Goede Leven’. De huisspecialiteit? Vleessalade volgens het originele recept van oprichtster Leontine Pelsmakers. Voor hun wijnkelder schuimt sommelier Koen Michiels dan weer al meer dan dertig jaar bekende en opkomende wijndomeinen af in Europa. Voor zijn 75ste jubileum pakt Van Eccelpoel uit met een zelfgemaakte gin en een winterse feestmarkt op 18 november.

Lierseweg 26, 2200 Herentals. vaneccelpoel.be



Antoine Vandewoude

Wat hebben Dries Van Noten, Gert Voorjans, Willy Vanderperre, Olivier Rizzo, Rinus Van de Velde en Ann Demeulemeester gemeen? Behalve hun naam en faam hebben ze allemaal werk van Antoine Vandewoude in huis. De autodidact begon, naast zijn timmerwerk en meubelontwerp, een aantal jaren geleden in zijn Berchemse atelier te experimenteren met keramiek: “Om compromisloos mijn ding te kunnen doen, zoals ik het voel.” Zijn vazen komen in allerlei vormen en formaten en worden afgewerkt met sang de boeuf-glazuur. Afhankelijk van de stooktechniek die hij in zijn oven toepast, worden ze uiteindelijk groen of rood. Maar om er eentje ‘on demand’ in huis te halen moet je geduld hebben. Antoine is een (inter)nationaal veelgevraagd vakman en zet slechts af en toe zijn oven aan.

In Antwerpen te vinden bij Gert Voorjans, Leopoldplaats 11 en bij Graanmarkt 13. In Loppem bij Costersveld, Torhoutsesteenweg 20. antoinevandewoude.com