De koning te Kortrijk: 3 nieuwe eetadressen die een bezoek waard zijn

Plan je een tripje naar Kortrijk? Dan mogen deze gloednieuwe eetadressen niet ontbreken op je must-visitlijstje.

1—Lunchtijd

Frank is een vrolijke nieuwe hotspot voor lunch en gebak. De middagkaart wisselt regelmatig en doet watertanden. Lasagne rolls met champignons en notenkorst bijvoorbeeld. Of Koreaanse pannenkoekjes met courgette. Huisgemaakte taarten maken het helemaal af. Op zondag is er brunch en elke vrijdagavond apero.

Grote Kring 12, 8500 Kortrijk



2—Crêpe croquette

Na Gent komt Chapeluur nu ook naar Kortrijk. Het draait hier om kroketjes: met meer dan twintig verschillende soorten op het menu is Chapeluur een walhalla voor de kroketliefhebber. Een tip voor de avonturiers: de crêpe croquette.

Grote Markt 1, 8500 Kortrijk, chapeluur.eu



3—Focaccia of spicy pinda

Billy Ray is een Aziatisch-Italiaanse gastrobar in de lobby van het The Market by Parkhotel aan de Graanmarkt. Lees: bruschetta of focaccia, maar ook spring rolls, spicy pinda of currygerechten. The Market by Parkhotel is overigens nieuw en betaalbaar: je boekt er al kamers vanaf 68 euro per nacht.

Graanmarkt 6, 8500 Kortrijk, themarketbyparkhotel.be, billyray.be