Onze tips voor een geslaagd weekend: van eerlijke mode in Antwerpen tot een lichtspektakel in Bergen

Nog een plekje vrij in de agenda dit weekend? Met onze tips verveel je je zeker niet. Modeliefhebber, fotofanaat of dol op lichtfestivals? Wij hebben een mooie selectie activiteiten voor jullie verzameld.

Circulaire en sociale mode in Antwerpen

Tim Van Steenbergen, Ruth Goossens en stylist Benoit Bethume richtten een half jaar geleden het sociaal atelier RE antwerp op. In het modeatelier maken anderstalige nieuwkomers kleren uit reststoffen.

Elke week kun je de shop van RE antwerp in circuit bezoeken van dinsdag tot vrijdag (11-17u), maar voor zij die tijdens de week niet kunnen binnenspringen, houdt het atelier ook regelmatig open atelierdagen. Deze zaterdag is het weer zover: van 11u tot 18u kun je er terecht om te shoppen en de mensen achter het label te leren kennen.

reantwerp.com

Foto fun in Brussel

Van 25 januari tot 25 februari Met 57 tentoonstellingen en meer dan driehonderd deelnemende kunstenaars staat Brussel een maand lang in het teken van hedendaagse fotografie. Tijdens de achtste editie van het PhotoBrussels Festival ontdek je op verschillende locaties in onze hoofdstad het werk van nationale en internationale fotografen, zoals de groepstentoonstelling Future Gaze in Galerie Gomis, waar een nieuwe generatie artiesten met Afrikaanse roots haar blik op de wereld toont. Daarnaast kun je aanschuiven bij allerhande artist talks en workshops.

photobrusselsfestival.com

Verlicht de nacht in Bergen

In Bergen staat het eerste lichtfestival van Wallonië op de planning. Voor de gelegenheid heeft de stad een speciaal parcours uitgestippeld met 26 installaties en lichtprojecties in het stadscentrum. Van 25 tot 28 januari en van 1 tot 4 februari, tussen 18u30 en middernacht, zet het festival lokale, nationale en internationale artiesten in de schijnwerpers.



Om de honderdste verjaardag van het surrealisme te vieren, heeft Mons en Lumière bovendien surrealisme en poëzie als hoofdthema van het festival gekozen. Het festival heeft ook een special guest: de Britse kunstenaar en dichter Robert Montgomery.

monsenlumieres.be

Internationale Keramiek in Brussel

Fan van keramiek? Noteer dan 25 tot 28 januari in je agenda. In Tour & Taxis in Brussel vindt op deze data Ceramic Brussels plaats. De kunstbeurs zet de beste hedendaagse ontwerpen uit de internationale keramiekwereld in de kijker. Wij selecteerden alvast vijf keramisten die je zeker moet gespot hebben.

ceramic.brussels

Jorik Leemans, Lotte Philipsen, Maria Mitkov & Kathleen Wuyard