Brussels beste: onze 7 favoriete luxeadressen in de hoofdstad op een rijtje

Waar shop je het beste van het beste en krijg je nog echt goeie service? Wij lijsten Brusselse adressen op waar je gegarandeerd waar voor je geld krijgt.

Senteurs d’Ailleurs

Zeldzaamheid en toegevoegde waarde zijn geen loze begrippen voor Pierre Donie. Toen hij zijn zaak in 1997 opende, bestond het concept van de nicheparfumerie nog niet. Ruim 25 jaar later barst de sector uit zijn voegen, maar blijft Senteurs d’Ailleurs hét adres voor exclusieve geuren die ver wegblijven van parfumerieketens, trends en marketing. Naast corners van onder meer Jo Malone en Diptyque gaat het hier dus om kleine, elders niet te vinden (parfumeurs)merken, en om het gepersonaliseerde advies door geurexperten. Een ‘haute cosmétique’-afdeling en een gereputeerd schoonheidsinstituut maken van Senteurs d’Ailleurs een one-stop voor lichaam en geest.

Stefaniaplein 1A, 1000 Brussel. senteursdailleurs.com

© Alexandre de Terwangne

Isabelle Arpin

De Brusselse sterrenchef sloot eind juni haar restaurant op de Brusselse Louizalaan, maar zat sindsdien niet stil. Zo bouwde ze verder aan haar traiteurdienst La Bonne Étoile, ontfermde ze zich over de kaart van Le Louise Hotel Brussels en werkt ze met L’Auberge de Leignon alweer aan een nieuwe zaak. Daarnaast werkt Arpin tot ver over de Belgische grenzen als chef aan huis, voor gezelschappen vanaf zes personen. Haar inventieve Franse keuken focust op seizoensproducten en lokaal geproduceerde ingrediënten, al laat Arpin zich ook in deze gedaante graag inspireren door het contact met de klant. Geen eigen plek? Dan helpt ze je op aanvraag aan een bijzondere locatie zoals het Hortamuseum, een kasteel of een panoramische loft.

isabellearpin.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Thierry Boutemy

Al meer dan 25 jaar heeft Fransman Thierry Boutemy een winkel in Brussel, waar klap­rozen uit Italië samengaan met helle­borussen uit Nederland en tulpen uit Zuid-Frankrijk. De bekende bloemist werkte al samen met filmmaakster Sofia Coppola en popster Lady Gaga, maar stelt met evenveel passie een boeket samen voor gewone stervelingen die hun huis willen opfleuren. Wanneer ’s winters in België geen bloemen te vinden zijn, werkt hij met geïmporteerde bloemen, maar allemaal in de grond gekweekt, zonder chemicaliën. Bovendien weet Boutemy precies bij welke producent elke bloem geproduceerd wordt.

Vanderkinderestraat 375, 1180 Ukkel. thierryboutemy.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Maison De Greef

Met 175 jaar en zes generaties op de teller is deze Brusselse familiezaak en hofleverancier tot ver buiten de landsgrenzen een referentie voor mechanische horloges en juwelen. Zaakvoerder en meester-juwelier Arnaud Wittmann vaart een internationale koers met ronkende namen als Cartier, Patek Philippe en Vhernier, maar eert met zijn eigen, door lokale ambachtslieden vervaardigde juweelcreaties ook Belgisch vakmanschap. Top of the line is het gepersonaliseerde maatwerk, waarbij Wittmann bestaande sieraden een tweede leven geeft of op basis van de gewenste edelstenen een volstrekt uniek juweel ontwerpt.

Boterstraat 24-28, 1000 Brussel. maisondegreef.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Natan Couture

Wie Natan zegt, zegt Edouard Vermeulen, de interieurarchitect die veertig jaar geleden de modewereld in rolde. Naast zijn ready-to-­wearcollecties staat Vermeulen aan het hoofd van de couturelijn Natan Couture, dé referentie in ons land voor high-end maatwerk. Vraag maar aan koningin Mathilde. Maar ook jonge modefans zoals tv-gezicht Olga Leyers en fotografe Marie Wynants lieten er hun bruidsjurk maken. In de ateliers van Maison Natan, op de Louizalaan, worden de kledingstukken met de hand gemaakt door naaisters die al dertig jaar deel uitmaken van het huis. Het eindresultaat heb je na vijf tot zeven weken, bruidsjurken nemen zes maanden in beslag.

Louizalaan 158, 1050 Brussel. natan.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

MOK Coffee

Koffiebranderij MOK werd in 2012 opgericht door tweevoudig Belgisch Kampioen Cup Tasters Jens Crabbé. Zijn twee gezellige koffiebars, in Brussel en Leuven, blinken uit in specialty coffee van uitmuntende kwaliteit. Geen wonder dat MOK onlangs bekroond werd met de tweede prijs voor Beste Koffiebrander in Europa en het Midden-Oosten. MOK werkt al jaren samen met vaste koffieboeren in landen als Guatemala of Ethiopië en levert je koffie, indien gewenst, tot aan je voordeur.

Antoine Dansaertstraat 196, 1000 Brussel en Diestsestraat 165, 3000 Leuven. mokcoffee.be



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Misao

Sandrine Vasselin importeert vanille, kardemom en veel andere wonderen uit Guadeloupe, Mayotte, Ethiopië, Nepal en Indonesië. Haar kruiden zijn populair bij chef-koks als Christophe Hardiquest en Jocasta Allwood. Vasselin heeft het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt door ook haar eigen productieketen op te zetten in Kivu, maar het resultaat is spectaculair. Ruik maar eens aan de lavendel- en bergamot­noten van haar Piper Guineense. Mis ook zeker de zelfgemaakte kruidenmixen voor za’atar of curry’s niet.

Oud Korenhuis 46, 1000 Brussel. misao.be