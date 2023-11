Verfijnd Vlaams-Brabant: 4 adressen van de bovenste plank

Waar shop je het beste van het beste en krijg je nog echt goeie service? Wij lijsten Vlaams-Brabantse adressen op waar je gegarandeerd waar voor je geld krijgt.

Charles Schambourg ­by Nacarat

Klanten als Delvaux, Chanel en Rolls-­Royce, collabs met Xavier Lust en Renaud Meunier: de portfolio van deze specialist in geweven leer liegt er niet om. De weefsels van het in 1962 in Brussel opgestarte atelier sieren hotel-, restaurant- en winkelinte­rieurs over de hele wereld, maar worden door interieurarchitecten en decorateurs ook gebruikt in luxewoningen, jachten en privéjets. De mogelijkheden gaan van meubelstofferingen, wandbekleding, gordijnen en vloerkleden tot tassen en modeaccessoires, maar verwacht geen vaste catalogus: dit bedrijf in de Zaventem Ateliers van Lionel Jadot levert uitsluitend maatwerk.

Fabriekstraat 15-19, 1930 Zaventem. nacarat.be



Slagerij Rondou

Luxe betekent uiteraard een schitterend en duurzaam product, maar dat is zeker niet de enige manier waarop ze bij slagerij Rondou dit begrip invullen. Ja, het is een mooie winkel waar carnivoren graag komen voor van alles, van een heerlijke droge worst over pata negra tot de lekkerste preparé van Leuven. Maar het is het advies en de behulpzaamheid van de mensen achter de toonbank die je de luxe geven om de kwaliteit van de producten ook te vertalen in een lekker gerecht.

Pensstraat 5, 3000 Leuven. slagerijrondou.be



The Fabric Sales

Als designerkleren eenmaal in de winkel liggen, hebben de ontwerpers altijd nog een aantal rollen van de stof over. Die ‘dead­stock’-stoffen van namen als Dries Van ­Noten, Max Mara, Haider Ackermann, ­Sofie D’Hoore en Christian Wijnants worden door de mensen van The Fabric Sales verzameld. Vervolgens worden ze aangeboden aan andere designers, modestudenten en iedereen met een naaimachine en zin om te naaien. Fantastische kwaliteit, maar ook goed advies. Hier ga je altijd met te veel stof en veel inspiratie buiten.

Wingepark 55D, 3110 Rotselaar. thefabricsales.be



De Walvis

Van pladijs tot oesters, van octopussalade tot vislasagne en van Thaise krabkoekjes tot verslavende gemarineerde zalm – wie in Leuven en omstreken lekkere vis wil ­koken­, komt onvermijdelijk bij De Walvis terecht. Ga je echt voor de ultieme luxe, dan zijn zij ook een van de adressen waar je de in België geproduceerde kaviaar van Royal Belgian Caviar kunt kopen. Ook hun menu’s voor de feestdagen zijn altijd lang vooraf uitverkocht, dus je bent best snel als je het nieuwe jaar met vis wilt vieren.

Mechelsestraat 23, 3000 Leuven. walvis.be