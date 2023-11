Van parfum op maat tot topdiners aan huis: 8 adressen in Oost-Vlaanderen met een uitzonderlijke service

Waar shop je het beste van het beste en krijg je nog echt goeie service? Wij lijsten Oost-Vlaamse adressen op waar je gegarandeerd waar voor je geld krijgt.

Miglot

Misschien is het wel de ultieme vorm van luxe: een parfum op maat, als een olfactorische handtekening. Apotheker Kristof Lefebre biedt bij Miglot Fragrance Lab een vaste uniseks parfumlijn én parfums op maat aan. Er zijn ook een bijbehorende badlijn, interieurgeuren, textielsprays en wasmiddel. Lefebre aanvaardt acht privéprojecten per jaar. Een service die 5500 euro kost voor de ontwikkeling van een parfum en een mooie fles met een kleine diamant. Het hele proces neemt ongeveer een jaar in beslag, omdat hij het essentieel vindt om het parfum tijdens alle vier de seizoenen te kunnen ruiken.

Koophandelsplein 17, 9000 Gent. miglot.com



Davy De Pourcq

Chef Davy De Pourcq startte zijn eigen zaak voor private topdiners aan huis. Je kunt hem en zijn vrouw Pauline De Groote inhuren voor intieme etentjes, walking dinners en andere (tuin)feesten tot tachtig man. De Pourcq werkt daarbij niet met vaste formules, maar volledig op maat van de klant. Daarbij combineert hij zijn basis van de klassieke Franse keuken met de Aziatische invloeden die hij in de keuken van Sergio Herman leerde, met zeebaars in zoutkorst als signatuurgerecht. Het leverde hem in 2020 de titel op van Event Catering Chef of the Year van Gault&Millau.

davydepourcq.be



Wijndomein Vandersteene

Ze wonnen dit jaar nog goud bij de wedstrijd voor Beste Belgische wijn van de Vereniging Vlaamse Sommeliers en zilver op het Concours Mondial de Bruxelles: Wijndomein Vandersteene bewijst dat ­wijnen van Vlaamse bodem allesbehalve moeten onderdoen voor hun zuiderse concurrenten. Voor hun flessen gebruiken ze uitsluitend druiven van hun eigen wijngaard in Zwijnaarde. Onder het toeziend oog van experten uit de Champagnestreek creëren ze er zowel schuim-, als witte, rode en roséwijnen mee, van hun prijswinnende Blanc de Blancs en Blanc de Noirs tot Belgische bubbels en druivensap.

Krekelstraat 32 a, 9052 Zwijnaarde. gemaflor.eu/wijndomein-vandersteene



SCHAAP Tailors

Koen Van Weverberg en Ruben Opheide bouwden de voorbije veertien jaar een indrukwekkende expertise op die verder gaat dan klassieke tailoring. Sinds 2018 streven ze met hun zaak naar eigentijdse kledij op maat, waarbij ze vakkennis combineren met innovatieve materialen en technieken, zoals Japans denim of knitwear. Hun liefde voor het vak spreekt uit de vele zelfgeschreven artikels op hun website over de geschiedenis van herenmode en maatwerk. De vrienden houden hun bedrijf bewust kleinschalig, zodat de klant op de eerste plaats komt. Ze ontvangen je met plezier in de showrooms in hun privéwoningen in Drongen en Antwerpen.

Zombeekstraat 23, 9031 Drongen. schaaptailors.be



The Alfred Collection

Sinds 2009 bundelen Marie Mees en Cathérine Biasino hun krachten als The Alfred Collection. Samen creëren ze luxueus huistextiel in natuurlijke materialen en kleuren. Hun tafellinnen is te vinden op de eettafel van Sergio Herman en Calvin Klein. De laatste jaren kwamen er ook gordijnen en tapijten in het aanbod. “Onze tapijten worden in Portugal of in Nepal handgeweven in zuivere wol. Omdat alles ambachtelijk wordt gemaakt, kunnen we elk stuk op maat en op vraag ontwerpen. We hangen dus niet vast aan oplages. Daarin zit ook de fun voor ons als ontwerpers.” Marie en Cathérine werken vanuit hun atelier, waar ze op afspraak ­klanten ontvangen tussen stalen en proto­types, maar komen evengoed aan huis om op ruimte en locatie te werken. Voor een tapijt op maat moet je rekenen op 820 euro per m2.

Napoleon Destanbergstraat 11, 9000 Gent. thealfredcollection.com



’t Huis van Oordeghem

Saskia De Mits en Guy Vermeirsch kun je gerust de Belgische koningin en koning van de tuinmeubelen noemen. Ze brengen niet alleen de mooiste merken samen, ze vullen ze aan met maatmeubilair uit eigen atelier, en met La Patronne hebben ze ook hun eigen cushion-couturelijn. Schoonheid en luxe zijn één ding, maar waar het koppel, hun dochter Rosalie en hun medewerkers in uitblinken is hun white glove service. En die houdt meer in dan enkel witte handschoenen aantrekken om meubelen te leveren. “Het zit ’m in talloze details. Zorg voor taal, beleefdheid, onze wereld kennen en vooral die van de klant. Van de designer tot de monteur: we delen een interesse in kunst, architectuur, design, mode, eten en drinken, maar evenzeer in de mens.” Die benadering leverde hun opdrachten op bij buitenlandse koningshuizen en bekendheden, en projecten op de meest idyllische plaatsen. Van villa’s in Mauritius tot de Boutique Ephémère van Chanel in Saint-Tropez die ze intussen vijf keer mochten inrichten.

Grote Steenweg 210, 9340 Oordegem. hvo.be



Slagerij Mortier

In Nevele zijn de familie Mortier en haar verfijnde slagerij al sinds 1882 een begrip. Vijfde-generatietelg Cédric Mortier laat sinds 2011 een nieuwe wind waaien. Zo breidde hij het aanbod uit met onder meer groenten, fruit, brood en bereide gerechten en verhuisde hij de zaak van de Markt naar een moderne beleveniswinkel, waar glazen wanden de stiel in de verf zetten. Bovenal mag hij zich tot 2025 ‘Beste beenhouwer van België’ noemen, een titel die hij in 2021 in de wacht sleepte met zijn charcuterie. Zijn geheim? De nauwe samenwerking met de allerbeste boeren uit de omgeving, en de ambachtelijke versnijding en bereiding ter plaatse.

Camille Van der Cruyssenstraat 43, 9850 Nevele. slagerijmortier.be



Benedicte Goesaert

Als ‘art liaison’ helpt de Gentse Benedicte Goesaert je een weg te vinden in de kunstwereld. Dat doet ze door je mee op pad te nemen naar tentoonstellingen, beurzen en ateliers. Alles begint met een verkennend gesprek bij je thuis of op locatie om je intenties, verwachtingen en persoonlijkheid te doorgronden. “Zo leer ik mijn clientèle kennen en kan ik hen gericht helpen om intuïtief en bewust kunst te integreren in hun leven.” Dat kan op lange termijn, om een collectie op te bouwen, maar evengoed als je op zoek bent naar kunst voor een specifieke ruimte, of binnen een vooropgesteld budget. Voorkennis is geen must. Als ervaren curator (Watou), gallery director (Zeno X Gallery), artistiek manager (Philippe Van Snick Estate) en beheerder van private collecties zorgt ze voor de nodige helderheid en inspiratie.

benedictegoesaert.com