West-Vlaamse weelde: de 8 meest luxueuze adressen van de provincie

Waar shop je het beste van het beste en krijg je nog echt goeie service? Wij lijsten West-Vlaamse adressen op waar je gegarandeerd waar voor je geld krijgt.

Place Vendôme

Haute Parfumerie Place Vendôme is een begrip onder parfumliefhebbers. Zij komen van heinde en verre om de bijzondere parfumerie te bezoeken, bekend voor haar exclusieve aanbod en de indrukwekkende vakkennis van eigenaar David Depuydt. Je vindt er onder andere de haute-parfumerielijnen Les Exclusifs van Chanel en Hermessences van Hermès, die je – naast in de eigen boetieks – in België alleen bij Place Vendôme koopt. Het meest bijzondere parfum in de winkel is The Private Collection van Guerlain. De geur wordt speciaal op maakt gemaakt. Wie de set koopt, krijgt een unieke persoonlijke code, een koffer met 21 flacons en een parfumfles in Baccarat-kristal van een halve liter. Prijskaartje: 35.000 euro.

Menenstraat 2A, 8560 Wevelgem. placevendome.be

De Nachtwacht

Ook voor de grondige renovatie in 2022 werd het complex van Kim Vanacker en Ajja Goussey al vaak de mooiste slaapwinkel van Vlaanderen genoemd. Je vindt er bedden en matrassen van topmerken als Auping, Swissflex, Vispring en Hästens, en een boetiek met hoogwaardig bedlinnen en interieurtextiel. Maar wat deze zaak echt onderscheidt, is de persoonlijke begeleiding door slaapexperts, een aanpak die bedstyliste Goussey doortrekt naar de slaapkamer, die je aan huis kunt laten stylen.

Meensesteenweg 121, 8500 Kortrijk. denachtwacht.be



Bloemen Daniël Ost

Naast onze koning mag hij nog andere koninklijke families tot zijn vaste klanten ­rekenen. Je kunt er dus van op aan dat Daniël Ost tot de absolute internationale top behoort. Wat begon als een kleine winkel in Sint-Niklaas, groeide uit tot een wereldwijd bekend bloemenhuis dat ook vestigingen opende in Brussel en Knokke-Heist. Naast de aankleding van evenementen is de familiezaak ook in te schakelen voor tuin- en landschapsontwerpen. In de Daniël Ost Academy geven ze daarnaast lessen aan professionele bloemisten die hun vaardigheden willen bijschaven.

Dumortierlaan 141, 8300 Knokke-Heist. danielost.be



Frederiek Van Pamel

Het voordeel van de hele wereld afreizen voor je job is dat je die reizen ook meteen als inspiratie kunt gebruiken in je werk. Florist en interieurdesigner Frederiek Van Pamel noemt zichzelf dan ook vooral een mood maker, of het nu voor de inrichting van een woning is of de decoratie voor een groot event of feest. Hij opereert vanuit een indrukwekkend achttiende-eeuws pand in het centrum van Brugge. In de orangerie is er ruimte voor private dinners en er worden exposities en benefietavonden georganiseerd. Daarnaast kun je er logeren in de luxueuze bed & breakfast in het bovenste gedeelte.

Ezelstraat 33, 8000 Brugge. frederiekvanpamel.be



Collett & Victor

Heb je je weleens afgevraagd waar ons koningshuis zijn zitmeubelen haalt? Uit de ateliers van Collett & Victor in Izegem waar alles, van karkas tot afgewerkt product, in huis wordt gemaakt. Ze zijn niet alleen hofleverancier, ze zijn ook maker en verdeler van de meubelcollectie JPDemeyer&Co en leverden al sofa’s aan prinses Victoria van Zweden, aan George Clooney voor zijn buiten­verblijf in de Provence, en aan tal van luxueuze restaurants en hotels van Noord-Amerika tot de Malediven. Je kiest er uit bestaande modellen waarvan je vervolgens stof, passementen, afmetingen en comfort naar believen aanpast, maar je kunt ook from scratch een eigen ontwerp creëren. Weliswaar niet als particulier: je moet je laten bijstaan door een architect, interieurarchitect of decorateur. Zelfs al ben je een filmster of prinses.

Kapelstraat 2, 8870 Izegem. collett-victor.com



Le monde des mille couleurs

Als toprestaurants uit België, maar ook die van over de Franse grens ergens hun groenten en verse kruiden gaan halen, dan weet je dat je daar kwaliteit kunt verwachten. Le Monde des Mille Couleurs is het biobedrijf van wild farmer Dries Delanote, gelegen in het landelijke Dikkebus bij Ieper. Je eet zijn groenten – in zijn woorden – ‘recht van het veld op je vork’. Pure smaken dus, vanzelfsprekend zonder pesticiden en andere chemische brol. Ontdek er onbekend lekkers als wilde kardoen, warmoes en luzernebloem. De producten worden elke zaterdag verkocht op de biomarkt van het bedrijf tussen 10 en 13 uur.

Zweerdstraat 6, 8900 Dikkebus. millecouleurs.be



’t Vissershuys

Tot ver buiten Kortrijk staat ’t Vissershuys bekend om z’n versheid, z’n ruime assortiment ­– van verse vis tot kreeften, oesters en zeevruchten – maar vooral voor het persoonlijke advies en de service die je er krijgt. Die kwaliteit stamt uit een lange geschiedenis: eigenaar Harm Brunswyck is alweer de vijfde generatie van een vishandelfamilie, hij kreeg de stiel met de paplepel mee en leerde het vak tot in de details van zijn vader. De onbetwiste aanrader op dit adres: de uitgebreide schotels, van visgourmet tot plateau de fruits de mer, die je ook via de webshop kunt bestellen.

Doorniksewijk 101, 8500 Kortrijk. tvissershuys.be



Atelier185

Een goed mes is essentieel in elke keuken, en voor de handgemaakte damastmessen van smid Clem Vanhee is er een wachtlijst. Terecht, want ze worden gemaakt door twee soorten staal te bewerken tot er een mooi en uniek patroon te zien is. Je bent bovendien in goed gezelschap op die wachtlijst, want ook sterrenzaken als The Jane, Carcasse en Le Chalet de la Forêt zijn klant. Of je ze nu elke dag gebruikt om je bloemkool te snijden, of verzamelt en in een glazenkast legt omdat ze gewoon zo mooi zijn: je mes is sowieso een object om te koesteren.

Torrestraat 185, Gullegem. atelier185.be