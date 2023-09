Van een Japans theehuis tot een overdekte markt: dit is het Parijs van ontwerpster Sofie Nieuwborg

Parijs loopt over van de Belgische inwijkelingen met een hart voor mode. Met de modeweken op kruissnelheid, vroegen wij enkele ingeburgerde insiders naar hun favoriete adressen. Van een Japans theehuis tot een zeventiende-eeuwse overdekte markt: dit zijn de gouden tips van ontwerpster Sofie Nieuwborg.

Sofie Nieuwborg is handtassenontwerpster voor Balenciaga sinds april 2018. Ze verhuisde een half jaar eerder naar Parijs voor een stage bij Louis Vuitton.

Bouillon République

“Bij Bouillon serveren ze klassieke, Franse brasseriekeuken in een traditioneel interieur. Er zijn twee vestigingen in de stad, maar die aan République is de beste. Er staat altijd een lange rij gasten aan te schuiven, maar wie voor zes uur ‘s avonds gaat, loopt zo binnen. Daarna kunnen de wachttijden hoog oplopen. Eens je binnen bent, is het genieten. De prijzen zijn heel betaalbaar, dus bestel zeker ook een voorgerecht en dessert.”

39, Boulevard du Temple, 75003 Paris. bouillonlesite.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Ogata

“Enkele jaren geleden nam mijn baas me mee naar dit Japanse theehuis en ik was meteen verkocht. Voor 35 euro geniet je van een authentieke, Japanse theedegustatie met dessert in hun ondergronds salon du thé, Sabo. Vergeet niet te reserveren en neem je tijd, de Parijse drukte glijdt zo van je af. Ben je toch gehaast, dan kan je ook enkel de shop bezoeken. Proef zeker van hun heerlijke mochi.”

16 Rue Debelleyme, 75003 Paris. ogata.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Kunst, kunst, kunst

“Iedereen kent de grote, bekende musea van de stad, maar er zijn ook veel leuke, kleine plekken waar je cultuur kan opsnuiven. Lafayette Anticipations in het hartje van de Marais is een ontwerp van architect Rem Koolhaas en biedt onderdak aan moderne kunst van opkomend talent. Vergeet ook zeker de giftshop niet. Ik loop ook altijd even binnen in Galerie Perrotin, Galerie Joseph en de galerie van David Zwirner. Maar mijn all time favourite is Atelier Brancusi, de studio bij Centre Pompidou waar de Roemeense kunstenaar Brancusi tot aan zijn dood in 1957 woonde en werkte.”

Atelier Brancusi, Place Georges Pompidou, 75004 Paris. centrepompidou.fr Lafayette Anticipations, 9 Rue du Plâtre, 75004 Paris. lafayetteanticipations.com Galerie Perrotin, 76 Rue de Turenne, 75003 Paris. perrotin.com Galerie Joseph, 116 Rue de Turenne, 75003 Paris. galeriejoseph.com David Zwirner, 108 Rue Vieille-du-Temple, 75003 Paris. davidzwirner.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Palais de Tokyo Bookshop

“Hier vind je een fantastisch aanbod aan internationale boeken en magazines, gecureerd door uitgever Cahiers d’Art en de specialist in kunstboeken, Walther König. Als je net zoals ik van mooie papier- en schrijfwaren houdt, dan is dit een adresje om op je lijst te zetten.”

13 Avenue du Président Wilson, 75116 Paris. palaisdetokyo.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Le Marché couvert des Enfants Rouge

“Overdekte, zeventiende-eeuwse markt in de Marais met kraampjes voor fruit en groenten en gezellige eettentjes om te lunchen. Mijn favoriete plek is het Japanse Chez Taeko. Ik bestel er altijd de ‘sardines panées sauce tartare’. Tip: vermijd het super drukke lunchuur en ga voor een vroege of late lunch.”

39, rue de bretagne, 75003 Paris