Wandel wonderland: 3 logeeradressen te midden van de natuur

November vraagt om wandelweekends. We selecteerden uit het boek O Dierbaar België drie logeeradressen waar de natuur zomaar op de ramen tikt.

1—Surfclub om de hoek

Je vindt Long Island Residence letterlijk om de hoek van het strand en de surfclub in Oostduinkerke. Een echt seaside appartement, dus. Een kamerbrede raampartij in de leefruimte laat je vanuit elke hoek duinen zien. Je bent hier vlak bij de strandambiance en toch heerlijk weg van de wereld.

Dewittelaan 11/0102, 8670 Oostduinkerke, vanaf 390 euro per nacht (7 personen), longislandresidence.be



2—Maaszicht

De eigenaar van Villa Hastière in de Ardennen is ook de oprichtster van Zangra, een bedrijf dat porseleinen schakelaars maakt. Het kon niet anders dan esthetische vonken geven toen Eve Van Dyck deze woning in pakketbootstijl onder handen nam. Grote raampartijen bieden uitzicht op de Maas. In de zomer kun je voor de deur een frisse duik nemen, in de winter bewonder je mistige ochtendpanorama’s.

Rue de france 123, 5540 Hastière, vanaf 650 euro per weekend (9 personen), rimram.be



3—Kempensprookje

Wie het domein van De Swaenhoeve betreedt, belandt in een Kempensprookje. Paarden lijken te knuffelen, de olijke viervoeters Fleur en Roosje heten je al kwispelend welkom en een prinsessenpaardje wacht om geborsteld te worden. Je kunt hier bessen plukken in het voedselbos, of zien hoe veulens drinken bij hun mama. ’s Avonds lopen paarden in volle vrijheid over het domein naar hun stal. Het domein heeft meerdere logeeropties: van tiny house tot safaritenten, lodge of zolderetage in een erfgoedwoonhuis.

Sint-Antoniusbaan 254, 2980 Zoersel, vanaf 165 euro per nacht (2 personen), deswaenhoeve.be



