Uitgetest: 3 spectaculaire spahotels in België

Tot rust komen in een spectaculaire setting? De redactie probeerde het in een gerenoveerd klooster in Antwerpen, een kasteelboerderij in Wanze en een iconische toren in hartje Brussel. Wat zij van deze Belgische spahotels vonden, lees je hier.

Botanic Sanctuary Antwerp

Ideaal als je houdt van verwennerij, in een prachtig historisch kader. Voor wie? Citytrippers die na een dag slenteren door de stad graag ontspannen in een sterrenrestaurant of een al even sterwaardige spa.

Botanic Sanctuary is het eerste vijfsterrenhotel van Antwerpen, gelegen in het voormalige Elzenveld, waar ooit een ziekenhuis met kruidentuin, kapel en klooster waren. De Botanic Spa is het enige nieuwe gebouw op de site, verdeeld over drie verdiepingen, goed voor 1000 vierkante meter ontspanning met onder andere sauna’s, een infraroodkamer, tien behandelruimtes en een 18 meter lang zwembad met zicht op de botanische tuin. Het impressionante glazen dak was een vereiste van de stad, die de bouw van de spa enkel wilde vergunnen als de bewoners van de Leopoldstraat het zicht op de kantelen van het klooster niet verloren.

Geneeskrachtige planten en kruiden spelen een hoofdrol in de zeventig behandelingen die ze aanbieden. Voor het gezicht werken ze met de producten van Physiodermie, een Zwitsers luxemerk dat vaak in kuuroorden wordt gebruikt. De Signature Facial (135 euro) start met een haast medische analyse van je huid en gezondheid, zodat de behandeling kan worden aangepast aan je persoonlijke noden, in mijn geval de zone onder mijn ogen. Na één uur zie ik er niet alleen uitgerust uit, ik voel me ook zo.

Botanic Sanctuary Antwerp © GF

Even rustgevend zijn de 108 kamers van het hotel, verspreid over vijf historische gebouwen, waarvan er voorlopig 49 in gebruik zijn. Mijn kamer ligt in het zeventiende-eeuwse monasterium en is sober en toch luxueus ingericht, met het bed als centraal altaar en uitzicht op de kloostertuin.

Het ontbijt is niet standaard inbegrepen in de kamerprijs, en best prijzig, maar de uitspatting waard. Het buffet is om vingers en duimen van bij af te likken, met onder andere kazen van Van Tricht, charcuterie van Dierendonck en pannenkoeken van Roger Van Damme. De à-la-cartekaart is samengesteld door sterrenchef Wouter Van Tichelen.

Insidertip Waarom de stad in trekken voor een avondje uit als er in het hotel zelf vijf restaurants zijn, waarvan drie met Michelinsterren? Start je avond met een deskundig gemaakte cocktail in Henry’s Bar, onder leiding van de gerenommeerde sommelier Jurgen Lijcops.

Vanaf 325 euro voor een tweepersoonskamer, ontbijt 60 euro per persoon. botanicantwerp.be Getest door Ellen De Wolf

The Hotel, Brussel

Ideaal voor een zenweekend in een van de meest bruisende wijken van Brussel, met een adembenemend uitzicht op de hoofdstad. Voor wie een citytrip wil combineren met een wellnesssmoment.

Dit is niet meteen de stadswijk die je in gedachten hebt als je aan zen denkt. Maar hier, in deze toren bij het Justitiepaleis, kun je echt alles loslaten. Het hotel, vroeger een Hilton, ligt vlak bij de Guldenvlieslaan en metrostation Louise. De drukte in de straten zorgt ervoor dat we maar wat graag naar onze toren trekken.

The Hotel, Brussel © National

Eerst gaan we naar het Nadine Salembier Instituut, twee deuren verder, voor onze behandeling. We starten met een privéhamam. In de ‘zonnedouche’ tanken we wat vitamine D terwijl we op een verwarmde bank liggen. Vervolgens nodigt onze gastvrouw ons uit in de massageruimte, waar we in handdoeken worden gewikkeld, elk op een tafel die zachtjes begint te trillen. Er volgt een lichaamsmassage van anderhalf uur – misschien langer, we verliezen alle besef van tijd. Een gezichtsbehandeling met masker later gaan we naar de 16de verdieping, naar onze kamer. Wow. Een uitzicht dat ons naar adem doet happen.

Nog een beetje hoger klimmen en we belanden op de 23ste verdieping, in de Urban fitness & spa, die een sauna, hamam en fitnessruimte heeft met een panoramisch uitzicht over heel Brussel. Na de stadsdrukte van bovenaf te hebben bewonderd, schuiven we op de begane grond aan in restaurant The Iris, met een rustiger uitzicht op het Egmontpark. De kleurrijke cocktails en grote verscheidenheid aan gerechten – de robata, een Japanse grill, is een bijzonder hoogtepunt – zijn een feest voor het oog en voor onze smaakpapillen.

The Hotel, Brussel © National

Insidertip Dankzij de late check-out (tot 15 uur) kun je in het restaurant genieten van een stevig ontbijt met uitzicht op de ochtendwandelaars in het Egmontpark. Daarna kun je nog een sessie op de loopband doen, gevolgd door een sauna, helemaal boven, om nog wat langer van het prachtige uitzicht te genieten.

Vanaf 545 euro per nacht voor een tweepersoonskamer, ontbijt inbegrepen, met toegang tot de wellness en twee uur verzorging voor twee personen bij Nadine Salembier. thehotel-brussels.be Getest door Amélie Micoud

Le domaine de Naxhelet, Wanze

Ideaal voor een wellnessweekend, ver van het lawaai van de stad en de vervuiling, op een landgoed van 85 hectare. Voor wie? Duo’s die houden van ecodesign en toe zijn aan een fijn thalassomoment.

In de kasteelboerderij die door Françoise en Bernard Jolly prachtig is gerestaureerd, zit nu een viersterrenhotel, met 35 kamers en suites met een moderne maar warme inrichting, sommige met balkon of terras. De onze heeft zelfs een buitenjacuzzi. De wellnessruimte (toegang is inbegrepen in de prijs van de kamer) bevindt zich in de volledig gerenoveerde stal, waarvan het gewelf bewaard is gebleven. Er is een ruime keuze aan sauna’s en hamams met verschillende temperaturen, een infrarood-zoutcabine, een ijsfontein voor de dapperen en een jetdouche, maar ook een groot zwembad dat vanaf 7 uur ’s ochtends toegankelijk is.

Le domaine de Naxhelet in Wanze. © David Plas © David Plas

Als bonus kun je verschillende behandelingsprogramma’s boeken. Ludivine wacht me op om me het “speculoosprogramma” te laten ontdekken dat, zoals de naam al zegt, even weldadig als lekker is, want je krijgt er een zak koekjes bij, gebakken in de bakkerij van het domein. Het begint allemaal met een bubbelbad geparfumeerd met vanille-olie. De 20 minuten gaan voorbij zonder dat ik er erg in heb.

Dan gaan we naar de behandelkamer voor een lichaamsscrub met speculaas en grof zout. De naar kaneel geurende olie die dient als bindmiddel voor de scrub laat een beschermende film achter op de huid, die na het afspoelen weer superzacht is. Daarna volgt een massage van een uur, opnieuw met warme olie, die voor een diepe ontspanning zorgt.

Le domaine de Naxhelet in Wanze. © Soline de Groeve

Ook het vermelden waard: de massages waarvoor het landgoed bekendstaat worden uitgevoerd met biologische koolzaadolie die op de landbouwgrond van Naxhelet wordt verbouwd. Die voorliefde voor lokale producten vinden we ook terug in het restaurant, met een seizoensgebonden menu en à-la-cartesuggesties.

Insidertip Golfliefhebbers zullen graag gewekt worden door het geklik van de clubs op de golfbanen, die op een ecologisch verantwoorde manier onderhouden worden door regenwater te recupereren voor de besproeiing.