Muziek, mode en design: 7 tips voor een geslaagd weekend

Op zoek naar activiteiten om je weekend op te leuken? Van een mode-expositie in Hasselt tot concerten met zicht op de Brusselse skyline: dit zijn onze zeven tips voor een geslaagd weekend.

Designexpo ‘Familiar Reflections’

Coworking space firma opende op 1 juni een vaste plek in Brussel centrum. Naast flexibele werkplekken, vergaderzalen en gemeenschappelijke ruimtes is er ook een coworking café waar je kunt lunchen, koffie drinken en coworken per uur. Regelmatig organiseert firma ook tentoonstellingen van (Belgische) designers en kunstenaars. Momenteel kun je er terecht voor de expo ‘Familiar Reflections’. Voor deze expo nodigde de creatieve studio Baroness O. een selectie Belgische kunstenaars en designers uit met wie ze een gemeenschappelijke (visuele) identiteit en/of esthetiek delen. Spot er werken en objecten van onder meer Stephane Barbier Bouvet, Niels Raoul Boone, Jord Lindelauf, Clarisse Bruynbroeck, Bieke Buckinx, Destroyers Builders, Thibeau Scarcériaux, Ben Storms, Studio Matta, Bram Vanderbeke, Elias Van Orshaegen en paulineplusluis.

Festival Stroom in de Scheldevallei

Muziek, natuur, duurzaamheid en kunst: deze vier thema’s komen samen op Festival Stroom van 21 juni tot 14 juli. Wat je kunt verwachten van het festival? Oeverconcerten, muziek en wijn pairing, een wildplukwandeling, kunstenaars die aan de slag gaan met klimaatverandering, gegidste wandelingen door de Scheldevallei en heel wat andere zinnenprikkelende activiteiten.

Nog tot 14 juli: festivalstroom.be

We Need To Talk About Fashion (Modemuseum Hasselt)

We moeten praten over mode, vindt het Modemuseum Hasselt. Tijdens een nieuwe expo gaat het museum in dialoog met zichzelf, experts en zijn publiek over de manier waarop we mode van vroeger en nu beleven, aan de hand van zijn eigen collectiestukken. De manier waarop we naar kleding kijken is immers sterk afhankelijk van de tijdgeest. “Het doel is om de bezoekers via een open conversatie te laten reflecteren over hedendaagse thema’s als duurzaamheid en culturele appropriatie”, zegt Knack Weekend- journaliste Lotte Philipsen, die de stem voor de audiogids op zich nam. Mode evolueert, zo toont onder meer deze look van Rei Kawakubo van Comme Des Garçons, die bewust de stereotiepe schoonheidsidealen naast zich neerlegde.

Van 23/06/2023 tot 18/02/2024

Modemuseumhasselt.be

Upcycling & swappen bij Antwerpse circuit

Er staat een dag vol circulaire mode-activiteiten op het programma bij de Future of Fashion pop-up hub. Het initiatief wordt georganiseerd door start-up okret in Circuit Antwerpen. Ga langs en ontdek hoe je oude kledingstukken kunt herwaarderen. Upcyclen betekent dat je bestaande materialen een nieuwe waarde geeft door ze om te vormen tot iets nieuws. Denk bijvoorbeeld aan het transformeren van die ongedragen broek in je kast tot een rok, tas, short of wat je maar wil. Ontwerpster Valentine Tinchant zal je begeleiden bij het herwerken van je kleding. Daarnaast kun je ook kleding ruilen tijdens de tweede editie van SWAP-DROP-SHOP.

24 juni, vanaf 14u

okret.be

Narafi LUCA School of Arts afstudeerexpo

Nog tot 25 juni ontdek je in Tour & Taxis de expositie ‘Unfold’, waar het werk van 32 kersverse fotografen hun professionele bacheloropleiding aan Campus Narafi van LUCA School of Arts wordt tentoongesteld. ‘Unfold’ representeert hun groei en ontwikkeling tot beeldenmakers met een eigen visuele taal en expertise binnen verschillende domeinen van de fotografie.

Meer informatie over de expositie ontdek je via deze Instagrampagina.

Nog tot 25.06, Tour & Taxis

Geleide architectuur-stadswandeling in Hasselt

Getty

Op zondag 25 juni kun je in Hasselt terecht voor een boeiende architectuurwandeling. Op deze wandeling wandel je langs charmante oude herenhuizen en hedendaagse architecturale hoogstandjes. De ideale gelegenheid om de rijke architecturale geschiedenis van Hasselt te ontdekken.

De wandeling start om 14 uur en duurt ongeveer 2 uur. Meer info en inschrijvingen via Hasselt.be

Out Loud in de Beursschouwburg

Drankjes en muziek met zicht op de Brusselse skyline: de Beursschouwburg trakteert heel juni lang elke donderdag, vrijdag en zaterdag op gratis concerten op hun dakterras. De bar opent telkens vanaf 17u de deuren en in de weekends gaat het feestje zelfs door tot 3 uur ’s ochtends.

Info over de artiesten via beursschouwburg.be