Van de beste croissant tot een vintageparadijs: Parijs door de ogen van ontwerper Stephanie D’heygere

Parijs loopt over van de Belgische inwijkelingen met een hart voor mode. Met de modeweken in aantocht, vroegen wij enkele ingeburgerde insiders naar hun favoriete adressen. Van een oertraditioneel sushirestaurant tot een verborgen tweedehandskunstboekenwinkel – dit zijn de gouden tips van Stephanie D’heygere.

Stephanie D’heygere verhuisde meer dan twaalf jaar geleden naar Parijs om te werken voor Margiela en Dior. In 2018 startte ze haar eigen label, D’heygere. Daarnaast ontwerpt ze accessoires en juwelen voor onder andere Y/Project, Courrèges en A.P.C.

Musée Nissim de Camondo

“Toen Moïse de Camondo, een telg uit een rijke bankiersfamilie, overleed, droeg hij zijn woning over aan de stad. Hij had één voorwaarde: er mocht niets aan veranderd worden. De twintigste-eeuwse woning is qua decoratie erg in your face, bijna kitsch, wat ze leuk maakt om te bezoeken. Het museum is bovendien gelegen aan het mooie Parc Monseau, waardoor je meteen de twee kunt combineren.

63 rue de Monceau, 75008 Paris, madparis.fr



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Tsukizi

“In een klein straatje in Saint-Germain-des-Prés vind je dit kleine Japanse sushirestaurant, je zou er zomaar kunnen voorbijwandelen. Het is oertraditioneel: je waant je echt in Japan. Binnen kun je kiezen tussen zitten aan de bar, waar de sushi bereid wordt, of plaatsnemen aan een van de zes tafeltjes. Persoonlijk eet ik er heel graag de chirashi-sushi, veel lekkerder dan wat ik elders al geproefd heb.”

2bis rue des Ciseaux, 75006 Paris



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Galerie Paradis

“Deze vintagewinkel bestaat nog niet zo lang. De zaak is gespecialiseerd in designmeubelen uit de twintigste eeuw. Omdat hun ruimte bijna duizend vierkante meter groot is en drie verdiepingen telt, ben je er wel even zoet. Ze hebben steeds leuke dingen in stock voor interessante prijzen. Zelf had ik er onlangs een stoel op het oog, maar ik was jammer genoeg te laat.”

7 rue de Paradis, 75010 Paris, galerieparadis.fr



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Pâtisserie Tholoniat

47 rue du Château d’Eau, 75010 Paris,

boulangerie-patisserie-tholoniat-paris.com

“Jaarlijks wordt in Parijs de prijs voor beste baguette en beste croissant uitgereikt. Als ik die sticker op de winkelruit zie, stap ik altijd binnen. Hoewel deze bakkerij nog niet erkend werd met een titel, vind ik dat ze veruit de beste croissants van de stad hebben. En nogmaals, ik heb er dus echt al veel gegeten.” (lacht)

47 rue du Château d’Eau, 75010 Paris, boulangerie-patisserie-tholoniat-paris.com



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

A Balzac à Rhodin

“Ik moet toegeven: ik heb getwijfeld of ik dit adres zou delen, maar omdat de uitbater van deze boekenwinkel me vertelde dat de zaken niet zo goed gaan, zie ik het als een noodzakelijke steun. Via een trap ga je naar beneden en kom je terecht in een grote ruimte vol tweedehands kunstboeken. Ik ontdekte het zelf bij toeval en kocht er sindsdien al verschillende exemplaren. Dat vind ik zo fantastisch aan Parijs: zelfs na al die jaren leer ik nog steeds nieuwe dingen kennen.”

14bis rue de la Grande Chaumière, 75006 Paris