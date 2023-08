Verborgen bistro of Chinese biljartzaal? De Parijse adressen van ontwerper Eduard Both

Parijs loopt over van de Belgische inwijkelingen met een hart voor mode. Met de modeweken in aantocht, vroegen wij enkele ingeburgerde insiders naar hun favoriete adressen. Van vintage uniformkleding tot heerlijke sole meunière, ontwerper Eduard Both vertelt wat je zeker niet mag missen tijdens je volgende trip naar de Franse hoofdstad.

Eduard Both is knitweardesigner voor Meryll Rogge, Bernadette en Wandler. Both heeft ook zijn eigen label, Cap Studio. Hij woont sinds januari 2022 in Parijs, samen met zijn vriend.

Ken Claude

“Hier vind je vintage uniformkleding en deadstock van werkkledij, zoals pilotenjasjes en bouwvakkerskleren. De winkel is tot de nok gevuld. Je vindt dus altijd wel iets. Ik koop er werkshorts van Dickies en jeans van Levi’s, omdat ik de oude broeken beter vind.”

55 rue de Turenne, 75003 Paris



Billards M8

“Een van de grootste biljartzalen van Parijs, met Chinees restaurant, in het hartje van Belleville. Er is altijd veel volk en ambiance. Ze zijn open tot halftwee ’s nachts, waardoor we er weleens belanden na een avondje stappen. Aanrader: een tequilashot en ‘sour potty’, een lolly die je in een minitoiletje met suiker kunt dopen.”

7 rue Jules Romains, 75019 Paris, m8-pool-hall.business.site

Le Petit Martin

“Kleine, charmante bar vlak bij Canal Saint-Martin met een gezellig buitenterras en een uitstekende cocktailkaart. Hun signatuurcocktail is de espresso martini, maar ik bestel er graag een negroni, die er even lekker is als in Milaan. Ga zeker ook eens kijken naar het prachtige plafond.”

39 boulevard Saint-Martin, 75003 Paris



Musée de la Chasse et de la Nature

“De perfecte plek om even weg te dromen. Dit oude hôtel particulier in de Marais is gewijd aan de natuur en de relatie tussen mens en dier door de eeuwen heen. De scenografie is heel bijzonder. Het plafond van een van de kamers is bedekt met uilenveren, een werk van de Belgische kunstenaar Jan Fabre. Ook de tijdelijke expo’s zijn de moeite.”

62 rue des Archives, 75003 Paris, chassenature.org



Chez Georges

“Een traditionele Franse bistro op nog geen vijf minuten wandelen van Palais Royale. Je loopt de façade zo voorbij, maar het interieur is nog heerlijk authentiek. Op de kaart staan traditionele Franse gerechten zoals escargots, sole meunière en profiteroles. Je wordt er bediend door – zoals de traditie het wil – nors, maar uitstekend zaalpersoneel.”

1 rue du Mail, 75002 Paris