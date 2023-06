Vijf weekendtips voor een geslaagde start van de zomervakantie

Met Rock Werchter is de grote festivalzomer van start gegaan. Voor wie het liever iets kleiner aanpakt, hebben we deze vijf weekendtips verzameld.

We wear what we are

Fashion Revolution Belgium en Peranakanhaus sluiten de Pride-maand af met een duurzaam modefestival in het teken van de LGBTQIA+-gemeenschap. Dit weekend nemen performers Susan from Grindr en Judassime je mee in hun queer wereld. Naast optredens bijwonen, kun je er ook kunst bezichtigen van Mashid Mohadjerin en Clara Lissens. Wil je zelf aan de slag gaan met duurzame mode? Dan kun je ook workshops zichtbare kledingreparatie en duurzame ontwerptechnieken volgen. ‘Fashion Revolution Belgium vecht voor mensenrechten. LGBTQIA+-rechten horen daar natuurlijk ook bij. Want eerlijke mode en mensenrechten gaan hand in hand. We wear what we are is een duurzaam mode-evenement overgoten met glitter’, aldus Sharifa Jamaldin, landscoördinator van Fashion Revolution Belgium.

Zaterdag 1 en zondag 2 juli. Meer info vind je op de Instagrampagina van Fashion Revolution Belgium.



Festival DANSAND!

Vanaf vrijdag 30 juni kun je in Oostende genieten van het driedaagse, milieuvriendelijke DANSAND!-festival op verschillende locaties in Oostende. Op het programma staan verschillende performances van artiesten als Brahim Tall, die met zijn koor zorgt voor een bewegende, muzikale beleving. Ook zijn er muziekvoorstellingen met onder andere Trixie Whitley, dansoptredens en kunsttalks.

Meer info vind je op de website.



Workshop minerale make-up

Fashion Emergency organiseert deze zaterdag een workshop minerale make-up. Beginnen doe je met een huidanalyse om na te gaan welke kleuren make-up het beste passen bij de ondertonen van je huid. Daarna ga je zelf in kleine groepjes aan de slag met de vegan minerale make-up van Skin Color Cosmetics.

Adres: Meikeverstraat 28, Roeselare. Inschrijven doe je hier.

Merwt duurzaam wijnfestival

In Hasselt voegt de boerenmarkt Merwt dit weekend een extra resem handelaars toe aan de lijst met vaste maandelijkse kramers. Deze maand: wijnbrouwers en -handelaars, die hun lokale en/of natuurwijnen komen presenteren op zaterdag 1 juli. Je kunt er wijn proeven van o.a. Baptise Wines, Natural Wine Stories en Wijndomein Sassenbroek. Merwt is een kindvriendelijke boerenmarkt waar je ook kunt ontbijten en lunchen en waar de focus ligt op lokale, ecologische en eerlijke producten.

Kijk op merwt.be voor meer info.



Silent disco beach yoga

Wie zin heeft in een bijzondere yoga-ervaring kan op zondag meedoen aan de Silent disco yoga op het strand van Wenduine. De yoga-oefeningen zijn geschikt voor alle niveaus en worden uitgelegd via live-instructies in je koptelefoon. In geval van slecht weer gaat de sessie op een overdekt terrein door. Eén detail: vergeet je yogamat niet.

Adres: Zeedijk 81, Wenduine. Inschrijven is verplicht en doe je via de website.